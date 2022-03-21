На какие объекты в Новосибирске реально взять ипотеку под 5%

В Новосибирске еще реально взять ипотеку по ставке втрое ниже нынешних стандартных условий. Как успеть воспользоваться докризисными условиями, где и на какие объекты дают ипотечные кредиты?

В начале марта под влиянием внешнеэкономических рисков Центробанк резко — вдвое — поднял ключевую ставку до 20% годовых, что привело к такому же резкому ухудшению условий по ипотечным кредитам.

Сейчас получить кредит в Новосибирске по стандартным программам банков реально по ставке 18–22%, и докризисные условия, особенно льготные, являются самыми привлекательными на рынке.

В рамках госпрограммы по семейной ипотеке, по данным ДОМ. РФ средневзвешенная ставка была равна 4,76% при первоначальном взносе в 26,58%. По итогам прошлого года Новосибирская область входит в топ-10 регионов-лидеров по выдаче семейной ипотеки: был выдан 3171 кредит на общую сумму в 9,63 млрд руб.

Семейную ипотеку могут получить граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года (включительно), имеющий гражданство РФ. Правило распространяется и на приемных детей. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Новосибирской области составляет 6 млн руб.

Пока сообщается, что семейную ипотеку на прежних условиях и под такую ставку можно будет взять лишь до конца марта. О сохранении условий по льготным ипотечным программам до конца текущего месяца сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом чиновник отмечает резкий рост спроса на семейную ипотеку за последние дни — от 30% до 60%. «Мы понимаем, что это допнагрузка на бюджет. Мы считаем, сколько это может быть», — отметил Хуснуллин. Ранее сообщалось, что минимальный процент по льготной ипотеке может быть увеличен до 12%.

В пятерку банков-лидеров по выдачам семейной ипотеки входят ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Банк ДОМ.РФ, АО АЛЬФА-БАНК, ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК. Мы уточнили у банков в Новосибирске, готовы ли они кредитовать семейных заемщиков на льготных условиях.

В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили, что доля выдач по ипотечным программам кратно возросла. Банк на текущий момент осуществляет выдачу только по ипотечным программам с государственной поддержкой.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что ипотека с господдержкой выдается. Базовые ставки по льготным жилищным кредитам остаются без изменений.

В ПСБ также сообщили, что продолжают выдавать ипотеку в рамках программ с господдержкой на прежних условиях. На сегодня клиенты могут воспользоваться программой «Семейная ипотека» по ставке от 4,39%.

В банке «Открытие» в Новосибирске сообщили, что на данный момент лимиты позволяют выдавать семейную ипотеку всем, кто подходит под требования программы и банка. «Семейная ипотека пользуется спросом. К тому же максимальная сумма по этой программе для нашего региона – 6 млн рублей, что позволяет семьям выбрать достойное жилье из широкого спектра предложений», — сообщила руководитель Центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске Наталья Колбаскина.

К тому же в ряде крупных агентств недвижимости города действует программа выкупа квартир, значит продать старое жилье в короткий срок вполне реально. Руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Жуков отмечает, что спрос на вторичное жилье в Новосибирске довольно высок. «Людей с наличными деньгами достаточно на рынке, продавцы опасаются продавать, в итоге желающих купить на порядок больше чем желающих продать», — отмечает эксперт. Эту ситуацию можно использовать, чтобы «запрыгнуть в последний вагон» феноменально низких докризисных ставок по ипотеке.

Где купить

Еще одну важную и характерную деталь в предпочтениях семейных покупателей отметили в отделе продаж Группы компаний «Расцветай».

«Сейчас особенно актуально стало купить квартиру в готовом доме, – отметили в ГК «Расцветай». – При этом люди обоснованно опасаются роста цен на новостройки из-за увеличения стоимости импортных отделочных материалов, оборудования».

ГК «Расцветай» — лидер строительного рынка Новосибирска по показателю ввода жилья. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв.м, 2738 квартир. Большинство проектов было введено в эксплуатацию досрочно. Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании.

В портфеле застройщика есть готовые проекты, где двух- трехкомнатные квартиры идеально заточены под потребности семей с детьми. Выдача ключей от которых состоится в ближайшие время. В доме «Расцветай на Обской» — в мае, новоселы «Дома на Шамшиных» — получат ключи уже в конце марта,«Расцветай на Ядринцевской» выдает ключи покупателям квартир в конце апреля. Это значит, что новоселам не надо будет одновременно платить ипотеку и снимать жилье, — можно сразу же делать ремонт и заезжать.

Все три проекта отличает выгодное расположение домов, развитая транспортная и социальная инфраструктура района, привлекательные планировки и скрупулезное качество строительства.

Кроме того, в «Расцветай на Обской» и «Доме на Шамшиных» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками.

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По данным опроса ГК «Расцветай», каждый четвертый новосибирец готов менять район ради удобной логистики и экономии времени в дороге на работу. Поэтому застройщик тщательно просчитывает локацию, чтобы родителям было удобно добираться на работу, а детям – в школу, детский сад, кружки и спортивные секции.

«Расцветай на Обской» расположен вблизи набережной. Рядом — «Речной вокзал», возможность комфортно добираться на левый и правый берег. Школа в соседнем здании, детский сад неподалеку. В районе строят новую школу и детский сад.

Проекты в Центральном районе — «Дом на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» — это близость сразу к нескольким центральным станциям метро, самые престижные школы (в том числе гимназия №1 и экономический лицей) в шаговой доступности, Центральный парк, и вся инфраструктура центра Новосибирска.

Весомые преимущества трехкомнатных квартир в проектах ГК «Расцветай» — разнесенные спальни, два санузла, при этом один из них — рядом с родительской спальней, кухни-гостиные и выделенные места под гардеробные и кладовые, зоны хранения, ведь большой семье нужно много места для совместных посиделок и игр с детьми и хранения вещей.

В целях безопасности новосибирцы просят, чтобы в детской не было балкона, а окна на кухне и в гостиной должны выходить во двор, чтобы играющего на площадке ребенка было видно.

«Трехкомнатные квартиры в каждом доме ГК «Расцветай» похожи на конструктор, — делится руководитель отдела новостроек Центрального агентства недвижимости Александр Задара. — Базовые планировки легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяют только желания семьи».

Также представитель Центрального агентства недвижимости отмечает доступность паркинга в объектах ГК «Расцветай». «Здесь есть удобные машиноместа, где можно разместить сразу два, а то и три автомобиля по справедливым ценам, что очень актуально для семейных людей: не нужно думать, куда поставить папин седан или мамин хэтчбэк», — говорит Задара.

Еще одно весомое преимущество домов от Группы компаний «Расцветай» — качество строительства. Качественная инженерия, кирпич высокого качества, входные двери, которые не нужно менять, в целом квартиры готовы к косметическому ремонту.

Застройщики: СЗ «Расцветай на Обской»;

СЗ «Расцветай на Ядринцевской»;

СЗ «Дом на Шамшиных»;

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк»;

АО «Банк ДОМ.РФ» и др.

*Дополнительные условия, в том числе о необходимости страхования, уточняйте в отделе продаж ГК «Расцветай»

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