Власти Новосибирской области передумали отменять масочный режим

Анонсированная на прошлой неделе отмена масочного режима с 21 марта пока откладывается. Роспотребнадзор мотивировал это тем, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю уменьшились.

«Я готов подождать, если нужно – прокомментировал губернатор Андрей Травников. – Моя оценка масочного режима, как способа сдерживания не только коронавируса, но и гриппа, и ОРВИ, не изменилась. Но не надо оценивать маски как какой-то неотъемлемый предмет одежды, от которого не откажемся уже никогда. Я бы попросил все-таки подготовить прогноз по ситуации и документы по переводу масочного режима в рекомендательную форму».

Всего за последние сутки зафиксировано 294 новых случая заболевания коронавирусом. Причем пропорция между Новосибирском и районами области, по данным минздрава, смещается в пользу последних. В то же время сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ, что и стало одним из доводов в пользу ношения масок. Вторым оказалась динамика заболеваемости COVID: если 7-13 марта она снизилась на 8 тысяч человек, то 14-20 марта – всего на 5 тысяч.

В то же время глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов уже анонсировал открытие в теплое время года палаточных лагерей, впервые за два пандемийных года.

Напомним, возможная отмена масочного режима в Новосибирской области была анонсирована 16 марта. В этот же день был отменен масочный режим в Красноярском крае — использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей в регионе стало носить рекомендательный характер. Еще раньше аналогичное решение приняли власти Кемеровской области.