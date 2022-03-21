Мэрия Новосибирска закупает трамвайные остановки за 3 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр организации дорожного движения» объявило конкурс на закупку 17 трамвайных остановок по цене 3,3 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок.

Как следует из карточки закупки, одну остановку муниципалитет готов купить за 191,6 тыс. руб.

Согласно требованиям заказчика, каждая остановка должна быть оборудована деревянной скамейкой, опрокидывающейся урной объёмом от 20 литров, а также табличкой с подписью остановочного пункта. Длина каждого объекта должна составлять 4,3 – 4,35 м, высота от уровня земли – 2,5 – 2,55 м.

Работы по установке павильонов необходимо завершить до 1 июня.

Провести аукцион и подвести его итоги планируется в последних числах марта.

Напомним, МБУ «Городской центр организации дорожного движения» объявлял аукцион на закупку остановок общественного транспорта также в августе – муниципалитету требовалось десять павильонов. На эти цели планировалось потратить более 640 тыс. руб.