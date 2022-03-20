От ноля до минус десяти: новосибирцев в ближайшие дни ждут погодные «качели»

Неделя с 21 по 27 марта начнётся в Новосибирской области с резких перепадов температур. Погодные «скачки» будут составлять от -10…-18 до ноля градусов.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в ночь на понедельник, 21 марта, температура воздуха составит -7…-12 градусов, местами до -18, однако уже днём воздух прогреется до -1…-6 градусов.

Во вторник, 22 марта, ночью ожидается -5…-10 градусов, днём потеплеет до 0…-5.

Ветер в эти дни ожидается юго-западный, от 7 до 13 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. На дорогах гололедица.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», до конца рабочей недели в Новосибирске резких колебаний температуры больше не ожидается – ночная температура составит -4…-5 градусов, дневная — -2…-4.

Напомним, весеннее тепло пришло в Новосибирскую область в середине уходящей недели.