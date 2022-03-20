Новосибирцев предостерегли от опозданий на электрички из-за изменений в расписании

Юлия Моисеева
 
Электричка
Фото Михаила Перикова

В связи с ремонтом железнодорожных путей в Новосибирской области до 7 апреля меняется расписание электричек. Пассажиров призвали к внимательности.

Временное изменённое расписание электропоездов действует в Новосибирской области с 19 марта, сообщает пресс-служба «Экспресс-пригорода».

Как рассказали в компании, скорректировано время следования на маршрутах Чулымская – Новосибирск, Новосибирск – Болотная, Татарская – Барабинск и Конечёво – Новосибирск. Диапазон временных изменений – от трёх до 16 минут.

Изменения связаны с проведением планового ремонта на железнодорожных путях.

«Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании», — предупредили в организации.

Ранее сообщалось о том, что на восстановление движение электричек в новосибирском Пашино потребуется 700 млн руб. Реконструкцию железнодорожный путей от станции Иня-Восточная до Пашино со строительством одноимённой станции планируется провести в рамках проекта «Городская электричка», реализуемого в Новосибирске с 2014 года.

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