На птицефабрике под Новосибирском потушили пожар

Пожар произошёл на Евсинской птицефабрике в Искитимском районе Новосибирской области вечером в субботу. В результате погибло более 700 цыплят, сообщили спасатели 20 марта.

Сообщение о возгорании на птицефабрике в Евсино Новосибирской области поступило в ГУ МЧС по региону 19 марта в 20:54, сообщили в ведомстве в воскресенье.

По данным спасателей, задымление было обнаружено в птичнике.

«В 21:40 открытое горение было ликвидировано. Затем пожарные осуществили дымоудаление, провели проливку и разбор сгоревших конструкций, и в 21:59 огнеборцы объявили о полной ликвидации», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате пожара была повреждена транспортёрная лента на площади 22 кв. м, погибли 750 цыплят. В тушении участвовало 22 человека, привлечено семь единиц техники.

По предварительной информации, возгорание спровоцировало короткое замыкание электропровода транспортёрной ленты. Точные причины произошедшего выясняет дознаватель МЧС России.

Напомним, в декабре 2021 года в Новосибирской области ликвидировали пожар на складе производителя мороженого.

В июле «Континент Сибирь» выяснял, в каком состоянии находятся сибирские птицефабрики.