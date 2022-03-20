Стало известно, когда в Новосибирске откроется аналог «Икеи»

В Новосибирске заработает один из магазинов мебели и товаров для дома российской сети Hoff, которую называют «русской «Икеей». Открытие гипермаркета состоится уже 21 марта.

Первый в Новосибирске мебельный гипермаркет Hoff откроется в понедельник, 21 марта, по улице Мира – недалеко от недавно закрывшегося магазина IКЕА, сообщает сайт компании.

Общая площадь магазина – 10 169 кв. м, при этом торговые залы займут 7 240 кв. м. Рядом со зданием имеется большая парковка.

Участок, на котором расположен гипермаркет, ранее принадлежал ОАО «Новосибирский оловянный комбинат». Здание магазина было построено в течение 2021 года.

Российская сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff принадлежит компании «Домашний интерьер», основанной в 2009 году бывшими топ-менеджерами «М.Видео» Михаилом Кучментом и Александром Зайонцом. В России работает 59 торговых точек сети.

В основе ассортимента торговой сети – относительно бюджетные модели мебели, за что бренд неофициально назван «русской IKEA». Значительную долю товара составляет продукция российских производителей.

Напомним, о планах по открытию гипермаркета Hoff в Новосибирске стало известно в феврале 2021 года. Шведский магазин IKEA закрылся в городе в начале марта после заявления компании о приостановке деятельности на территории России в связи с событиями на Украине.

Ранее также сообщалось о том, что в Москве по новосибирской франшизе открывается ресторан грузинской кухни «Хочу Пури».