Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что график работ на ледовой арене полностью обеспечен материалами и оборудованием, но на стройке нужны люди. Об этом он заявил 19 марта во время выездного совещания на стройплощадке ЛДС.

По словам губернатора, все виды работ на новом ледовом дворце спорта производятся в строгом соответствии с графиком.

«Сегодня обратил бы особое внимание на важный этап работы отделочников по укладке плитки. Материала ежедневно поступает очень много, и с каждым днём всё новые помещения приобретают законченный вид, – подчеркнул Андрей Травников. – По некоторым позициям сейчас возникли сложности в логистике поставок, но могу заверить, что сегодня график работ на ледовой арене полностью обеспечен».

По его словам, принятое в 2021 году решение об увеличении авансов и наполнении строек деньгами стало сегодня, по сути, спасительным для многих объектов, в том числе и для ЛДС. Единственное, чего сейчас не хватает, это рабочих рук.

«Фронтов работы очень много, поэтому приглашаю всех строителей Новосибирской области поработать на ледовой арене. ЛДС обеспечен устойчивым финансированием. На этот объект можно принять на работу ещё около пятисот человек – здесь реальная работа и «живые» деньги», – сообщил губернатор.

В начале месяца министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, комментируя судьбу ЛДС в связи с отменой чемпионата, подчеркнул, что инфраструктура будет служить новосибирцам, несмотря на отмену мероприятия. Это в том числе новая станция метро «Спортивная», благоустроенные дороги, усовершенствованные дорожно-транспортные развязки и сам ЛДС.