Тридцать человек в Новосибирске за эту неделю были привлечены к ответственности за участие в митингах

С 9 по 18 марта 2022 года новосибирские суды рассмотрели тридцать административных дел в отношении лиц, участвовавших в несанкционированных публичных мероприятиях, прошедших в Новосибирске после 24 февраля.

По сообщению судебного департамента, данные дела рассматривали Центральный, Заельцовский, Октябрьский и Калининский, Советский, Кировский, Ленинский районный суды Новосибирска.

По этим делам было взыскано штрафов на общую сумму 422 тысячи рублей. Также один человек был приговорен к тридцати суткам по статье 20.2 ч. 5 КоАП РФ – «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Всего по этим делам было осуждено семнадцать человек.

Еще двенадцать человек были признаны виновными по статье 20.6. ч. 1 – «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации», общая сумма штрафов составила 97 тысяч рублей.

Один человек был наказан штрафом в 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 ч. 1 – «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». По словам защитников подсудимого, он 6 марта вышел на несанкционированную акцию протеста с плакатом, на котором была цитата из трилогии «Дела и речи» Виктора Гюго.

По закону цитату мы не можем привести.

Всего по итогам публичных акций, было составлено 299 протоколов. Среди их участников, остановленных полицией оказался бывший вице-мэр Новосибирска, который выступает не против операции на территории Украины, а за нее.