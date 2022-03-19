LG и Bosch заявили о приостановке поставок в Россию

19 марта еще две крупные компании заявили о приостановке работы в России в связи с ситуацией на Украине. Причем в отношении одной из этих компаний начато расследование о предполагаемой продажи в Россию товаров двойного назначения в обход санкций.

«Компания приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации», – говорится на сайте LG Electronics. При этом в самой компании отметили, что LG будет и дальше поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи.

Также о сворачивании своей деятельности объявила компания Bosch, приостановившая поставки компонентов и запчастей для грузовиков по причине того, что «эти детали могли использоваться в «негражданских» целях в нарушение политики компании». Согласно официальному объявлению Bosch, поставки приостанавливаются до окончания расследования того, как они используются.

Что касается производства на заводах Bosch в самой России, о ее полном прекращении речь пока не идет, но объемы будут сокращены, а на некоторых предприятиях (в том числе заводе «БСХ Бытовые Приборы» в Санкт-Петербурге) полностью остановлены – в том числе из-за прекращения поставок запчастей.

Всего, по данным газеты Welt am Sonntag, в номенклатуре поставляемых Bosch в Россию товаров есть 673 позиции, которые могут быть использованы и в военных целях.