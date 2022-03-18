Российские бутики встречают весенний сезон в состоянии жестких санкций, ограничивающих поставки в Россию дорогой одежды, обуви и аксессуаров. О ближайших перспективах luxury сегмента «Континент Сибирь» поговорил с основателем универмага LUKSÉ ОЛЬГОЙ ГРЕБЕНЮК.

— США, Великобритания, Евросоюз ввели в отношении России санкции, которые ударяют по рынку люксовых товаров в стране. Последний пакет от ЕС официально вступил в силу 15 марта. В связи с этим каковы ваши ожидания? Как эти политические решения скажутся на ассортименте, в том числе, вашей компании?

— Не исключено, что это еще не финальные санкции. Но уже сейчас понятно, что Россия не сможет привозить из Европы предметы роскоши, в том числе, одежду, обувь, аксессуары дороже 300 евро в закупочной цене. Речь идёт об основных люксовых марках. Prada, Dolce&Gabbana, Gucci, Yves Saint Laurent, Celine, Loro Piana — все они попадают под санкции, закупочная цена большинства ассортимента выше той, что указана в санкционном пакете ЕС. Поэтому бренды будут останавливать поставки в Россию, более того, уже остановили.

— Исчезают и марки делового костюма?

— С высокой вероятностью уйдут Canali, Corneliani, Ermenegildo Zegna, Brioni, Zilli. Закупочная цена этой одежды тоже выше санкционного лимита.

— Но что-то еще можно успеть купить? Насколько ограничены сроки, чтобы это сделать?

— Некоторые доставки, оформленные заблаговременно, может быть, дойдут. Игроки на рынке люкса, которые не успели выкупить весенний сезон, едва ли смогут получить коллекции. Новосибирский LUKSÉ — не в самой плохой ситуации. Насколько мне известно, некоторые бутики в нашем и других городах вообще остались без весеннего товара или успели забрать малую часть. Мы получили не весь, но более половины заказа.

Безусловно, на те марки, которые уходят из России, спрос ажиотажный. Например, коллекция Prada уже расписана. Люкс-клиенты осознают, что в ближайшее время купить это будет проблематично.

— Остаточный ассортимент из весенней коллекции поступит в LUKSÉ в других городах Сибири?

— Коллекция будет и в Новокузнецке, и в Кемерово. Самый большой ассортимент, как всегда, в Новосибирске.

— О следующей коллекции не стоит и спрашивать?

— Следующий сезон — это большая неопределенность. Зимой у нас не будет Christian Dior, Prada, Dolce&Gabbana, Gucci — это практически факт. Бутики распродают то, что осталось. И тем кто хочет успеть, стоит поторопиться.

Мы, разумеется, собираемся пересматривать наш ассортимент. Есть люкс, который не попал под санкции. Но работать тяжело, так как основные бренды такого уровня — это всё-таки Америка и Европа. Мы и раньше уделяли внимание премиум уровню, теперь планируем сосредоточиться ещё больше. (Ценовая категория премиум — выше масс-маркета, но ниже люкса). В этом сегменте достаточно брендов, в том числе, европейских.

Но стоит признать: пока мы не знаем, как Европа в дальнейшем будет вести себя по отношению к нашей стране. Немало компаний приостановили поставки. И дело не только в санкциях. Многие бренды хотят работать с Россией, но вынуждены отказаться из политических соображений, в связи с принятыми государственными решениями.

А пока мы анализируем возможные варианты развития событий, собираем информацию, ведём переговоры. Думаю, что ситуация прояснится в ближайший месяц-два, когда станут более понятными новые обстоятельства взаимоотношений с нашими партнерами, а также глубина всех экономических проблем в стране.

— Как скоро и Москва, не говоря о регионах, лишится последних товаров haute couture?

— И ЦУМ в Москве, и FARFETCH (британо-португальская онлайн-платформа розничной торговли предметов роскоши от бутиков и брендов со всего мира) остановят продажи товаров, попадающих в категорию санкционных, как только они у них кончатся. (На момент написания материала FARFETCH уже объявил о приостановке доставки в Россию — «Континент Сибирь» ).

К зиме, скорее всего, многие люксовые бренды нигде в России купить не получится. Может быть, кто-то станет приобретать подделки. Не исключаю, что появятся «левые» поставки — официальных не будет.

Думаю, Mercury (крупный продавец предметов роскоши в России. В состав холдинга входят торговые центры, универмаги и бутики, в том числе ЦУМ в Москве — «Континент Сибирь») и другие компании, которые работают на рынке luxury, заморозили планы по открытию новых бутиков. Вероятно, Prada, Dolce&Gabbana, Gucci в Москве и по всей России закроют свои магазины в ближайший год.

— Оборвалась цепочка поставок вещей и аксессуаров определенной ценовой категории. Это касается всех вещей и аксессуаров? Нижнее белье, например, перчатки, зонтики, броши, головные уборы…. Что-то можно будет купить из люксовых брендов? Сумки? Очки?

— Все категории дороже 300 евро, скорее всего, полностью уйдут из России — обувь, сумки, всё. Для бренда важна целостная презентация. Prada не станет продавать только футболки и дешевые вещи. Не исключаю, что духи останутся. Может быть, очки, тем более, что их поставляют другие дистрибьюторы.