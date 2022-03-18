Почти три миллиона взыскал суд с новосибирских оппозиционеров за работу полиции в выходной

Суд удовлетворил иск правоохранителей о взыскании почти трёх миллионов рублей с новосибирских политиков, вышедших на митинг в январе прошлого года. Одним из ответчиков стал находящийся за пределами России депутат горсовета Сергей Бойко.

Железнодорожный суд Новосибирска взыскал 2,7 млн руб. в пользу ГУ МВД по Новосибирской области с депутата городского совета Сергея Бойко, его помощников Елены Носковец и Кирилла Левченко, бывшего депутата Госдумы РФ Аркадия Янковского, помощников депутатов Даниила Маркелова и Натальи Поздняковой, а также оппозиционного политика Вячеслав Якименко. Все они стали участниками несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального 23 января 2021 года.

Постановление об удовлетворении иска вынесено 18 марта, сообщает пресс-служба суда.

«В обоснование иска ГУ МВД России по Новосибирской области заявило, что для охраны несогласованного публичного мероприятия были привлечены сотрудники ОВД для работы в выходной день и служебный транспорт, вследствие чего управление понесло дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы и обеспечение сотрудников», — пояснили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

Исковое заявление было подано в августе 2021 года. Полицейское ведомство требовало взыскать с участников несанкционированной акции 2,8 млн руб., однако в ходе рассмотрения дела сумма была уточнена и сокращена до 2,7 млн руб.

В январе 2021 года вышедшие на акцию протеста политики были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») как организаторы. Им было назначено наказание от семи до 28 суток.

Напомним, в конце 2021 года депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко покинул Россию, уехав в Грецию. Он объяснил этот шаг опасениями в связи с уголовными делами в отношении оппозиционеров.