18 марта ЦБ объявил о решении сохранить ключевую ставку на уровне 20%. На мой взгляд, такая ставка даже не намекает, а непосредственно прямым текстом заявляет бизнесу, физическим лицам, банкирам о необходимости отложить все проекты до «лучших времен». Семьям – не оформлять ипотеку, бизнесу – не привлекать инвестиции для развития. Чего ожидать от дальнейшего развития экономической ситуации — в авторской колонке.

Жизнь и бизнес нельзя поставить на паузу: во-первых, потому что у многих компаний на 2022 год выпадают даты погашений долговых обязательств, которые компании планировали благополучно рефинансировать (нормальная, в общем-то практика в «мирное время»). Во-вторых, текущий кризис, помимо хорошего стресс-теста, несет и ряд возможностей, которые грех упускать: исход зарубежных конкурентов, резкий рост цен на импортные товары, открывающий путь к потребителям для отечественных производителей, появляются и возможности совершения сделок по слиянию и поглощению. На все эти потенциальные цели нужны средства, которые большинством компаний привлекались через банковские кредиты, и в некоторых случаях – через выпуски облигаций, ставшие с 2018 года доступны среднему бизнесу.

Но как оформлять кредиты, когда ставки по ним уже 20+? Как выпускать облигации, когда биржа закрыта, а даже после открытия, более или менее привлекательные для инвесторов ставки должны начинаться от 25-27% (так, навскидку). Редко какой бизнес может при таких ставках продолжать деятельность и дышать ровно, а ИВЛов (адресных мер поддержки, субсидий) на всех, очевидно, не хватит.

Пока из анонсированных/запущенных мер поддержки предпринимателей – программы льготного кредитования под цели рефинансирования займов от банка МСП, с заявленной ставкой от 12,25%. Могут ли такие кредиты получать компании для погашения выпусков облигаций? Насколько реально компаниям будет получить такой льготный кредит и на каких, в итоге условиях? Пока неизвестно.

Если рассуждать на тему других возможных мер поддержки, касательно публичного долгового рынка, верным, как мне кажется, решением сейчас должен стать мораторий/ограничение на оферты. Многие компании их просто не смогут пройти: компаниям в рамках этих оферт придется установить привлекательную для инвесторов ставку, которую обслуживать будет просто невозможно (в текущих условиях – 25-27% годовых). Либо приготовиться к выкупу практически всего объема облигаций в обращении, что могут далеко не все. В случае с отсрочкой или ограничением (название тут вообще не принципиально) оферт на какой-то период, у компаний появляется шанс.

Пойдет ли на это шаг ЦБ? Пока трудно сказать. С одной стороны, мера эта вполне в логике текущих действий ЦБ – все та же пауза, только для компаний-заемщиков. С другой стороны – принятые «быстрые» решения в основном касаются защиты физических лиц, а не компаний. К примеру, отменен 20% НДС на покупку золота, которое одновременно запрещает с 1 января 2023 года юридическим лицам, совершающим сделки с золотом, применять любые другие режимы налогового обложения, кроме общего.

Есть и более масштабные анонсированные меры, такие как выделение 1 трлн рублей на покупку активов российских ценных бумаг на бирже. Это может поддержать и компании, и инвесторов, и рынок, когда торги наконец будут восстановлены.

Существуют и отраслевые истории, вроде поддержки сферы ИТ: снижение налогов, ипотека и прочее. Целью таких мер является предотвращение оттока умов и квалифицированной рабочей силы из страны. Но все это опять же про людей.

К нам опять, как и в период пандемии, вернулись кредитные каникулы. Правда не для всех, а только для граждан и МСП из определённых отраслей экономики, и тоже с определёнными ограничениями. Повторяется ситуация полуторогодовалой давности: бизнес говорит, что учли не всех пострадавших и надо расширять список. Но, как и в период локдауна государство сейчас «нянчит» только двух детей: малообеспеченных граждан, удерживая цены на «социально значимые» продукты и крупнейшие компании, которые тоже сильно пострадали от всего происходящего. То есть складывается впечатление, что государство смотрит на две точки: чтобы у бедных было что поесть, и чтобы самые большие компании не завалились от всего происходящего. А все, кто по серединке, должны рассчитывать преимущественно на себя и руководствоваться принципами естественного отбора.

То же самое и с теми, кого власти считают средним классом. Многие из них работают или работали на крупные международные компании, которые покинули страну. И сколько из них теперь останется без работы? По-моему, точно пока никто даже и не подсчитал.

Так что мяч сейчас на стороне правительства. Из последних заявлений руководства страны есть понимание, что про эту самую «середину» помнят, что уже неплохо. А вот насколько окажутся доступными и эффективными меры поддержки – посмотрим и обязательно разберем. Мы плотно работаем со средним бизнесом со всей России из очень разных отраслей, так что достаточно быстро и оперативно узнаем о реальном положении дел.