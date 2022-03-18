Умер руководивший сибирскими предприятиями «стекольный король Чехии»

Председатель совета директоров ООО «Сибирское стекло», бывший генеральный директор новосибирского завода «Экран» Павел Бобошик умер на 59-м году жизни. Об этом сообщили в РАТМ Холдинге 18 марта.

Как следует из сообщения компании, бизнесмен боролся с тяжёлым заболеванием последние два года.

«Это огромная потеря для всех нас, отраслевого сообщества и деловых кругов региона. Он умел рассмотреть большое в малом и с разных сторон, отделять важное от ненужного и четко определять приоритеты. Интеллектуал, сильный, добрый, душевно щедрый и широко мыслящий – таким он останется в наших сердцах», — говорится в сообщении РАТМ Холдинга.

«Это очень скорбная весть. Павел был одним из самых профессиональных управленцев, которых я встречал на своём пути», — написал в своём Telegram-канале заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

Предприниматель, международный эксперт в области производства стеклотары Павел Бобошик родился в Праге в 1963 году. Окончил факультет международных отношений Пражского экономического университета. Начинал карьеру в отделе внешнеэкономических связей госкорпорации «Меркурий».

Также в возрасте 42 лет Павел Бобошик окончил Thunderbird School of Global Management в США.

В 1990-х годах взял взаймы у отца 30 тыс. крон и создал компанию SAHM s.r.o, ставшую впоследствии крупнейшим производителем стеклотары в Центральной и Восточной Европе. Заслужил неофициальный титул «стекольного короля Чехии». После открытия европейского предприятия стал развивать стеклотарное производство в Сибири.

В декабре 2013 года был назначен генеральным директором завода «Экран». До этого занимал должность заместителя гендиректора предприятия. С октября 2019 года по июль 2021 года был генеральным директором компании РАТМ Холдинга «Сибирское стекло», а в сентябре 2021 года возглавил совет директоров компании.