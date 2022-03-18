Умер руководивший сибирскими предприятиями «стекольный король Чехии»

Юлия Моисеева
 
Павел Бобошик
Фото Михаила Перикова

Председатель совета директоров ООО «Сибирское стекло», бывший генеральный директор новосибирского завода «Экран» Павел Бобошик умер на 59-м году жизни. Об этом сообщили в РАТМ Холдинге 18 марта.

Как следует из сообщения компании, бизнесмен боролся с тяжёлым заболеванием последние два года.

«Это огромная потеря для всех нас, отраслевого сообщества и деловых кругов региона. Он умел рассмотреть большое в малом и с разных сторон, отделять важное от ненужного и четко определять приоритеты. Интеллектуал, сильный, добрый, душевно щедрый и широко мыслящий – таким он останется в наших сердцах», — говорится в сообщении РАТМ Холдинга.

«Это очень скорбная весть. Павел был одним из самых профессиональных управленцев, которых я встречал на своём пути», — написал в своём Telegram-канале заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

Предприниматель, международный эксперт в области производства стеклотары Павел Бобошик родился в Праге в 1963 году. Окончил факультет международных отношений Пражского экономического университета. Начинал карьеру в отделе внешнеэкономических связей госкорпорации «Меркурий».

Также в возрасте 42 лет Павел Бобошик окончил Thunderbird School of Global Management в США.

В 1990-х годах взял взаймы у отца 30 тыс. крон и создал компанию SAHM s.r.o, ставшую впоследствии крупнейшим производителем стеклотары в Центральной и Восточной Европе. Заслужил неофициальный титул «стекольного короля Чехии». После открытия европейского предприятия стал развивать стеклотарное производство в Сибири.

В декабре 2013 года был назначен генеральным директором завода «Экран». До этого занимал должность заместителя гендиректора предприятия. С октября 2019 года по июль 2021 года был генеральным директором компании РАТМ Холдинга «Сибирское стекло», а в сентябре 2021 года возглавил совет директоров компании.

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