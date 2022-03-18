Председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив принял участие в концерте в честь воссоединения Крыма с Россией

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил жителей региона с Днем воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в Новосибирске на площадке спортивного комплекса «Локомотив-Арена» около 3,4 тыс. человек приняли участие в митинг-концерте «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!», посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией.

С приветственными словами к собравшимся обратились губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и другие представители власти.

Выступая перед участниками мероприятия, председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив напомнил о многочисленности национальностей и народностей России.

«Я — наполовину украинец, рядом мэр города — тоже наполовину украинец. На трибуне — олимпийская чемпионка Ирина Минх — с немецкими корнями. Рядом — Карен Мовсесян — из солнечной Армении. Еще здесь сегодня белорусы, казахи, татары и десятки других национальностей и народностей нашей огромной сильной многонациональной страны. Да, мы — разные. Но все мы — русские. У нас — одни корни. Одни святые для каждого понятия: мир, справедливость, Родина, Победа», — сказал Андрей Шимкив.

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года после референдума, на котором большинство жителей выступили за вхождение субъектов в состав страны. Так, присоединение к России поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев.

Андрей Шимкив отметил: «Когда 77 лет назад наши солдаты вели тяжелые бои с нацистами в Европе — их встречали как освободителей и ставили по всей Европе памятники русскому Алеше. А когда сейчас наши солдаты ведут тяжелые бои с такими же нацистами в Донбассе — освобожденная нами Европа объявляет нам санкции. Пугает дефолтом. Проверяет на вшивость. Это они делают зря. Когда нас бьют — мы крепчаем! Когда нас пугают — мы объединяемся! Когда бьют наших — мы идем в бой! Потому что мы — русские! И гордимся этим!»

Добавим, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией, проходят и в других регионах Сибири.

Так, в Иркутске состоялся митинг-концерт «Zа мир! Zа Россию! Zа Президента!», участие в котором приняли губернатор региона Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и другие официальные лица. Как сообщает пресс-служба правительства региона, кроме празднования воссоединения Крыма с Россией, концерт также направлен на поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик и проведения специальной военной операции России.

«Кто-то хочет оставить мир без России. Не получится. Россия была, есть и будет всегда, у нас тысячелетняя история. Мир без России не возможен. Нам нужна сильная Россия. Именно поэтому мы сделаем все, чтобы в полном объёме реализовать все запланированные проекты и выполнить поставленные задачи. Мы рассматриваем введенные санкции как шанс для объединения усилий по их преодолению», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Митинг-концерты в честь праздника проходят в Алтайском крае — один из них посетил глава региона Виктор Томенко. Как сообщает пресс-служба правительства края, в часть праздника на площадке барнаульского спортивного комплекса «Темп» для зрителей выступают, в частности, местные творческие коллективы, артисты Государственной филармонии Алтайского края и вокальный ансамбль Культурного центра Главного управления МВД России по региону. Участие в митинг-концерте приняло более 3 тыс. жителей Барнаула.

Отметим, по официальным данным, праздничные мероприятия, приуроченные воссоединению Крыма с Россией, проводятся, в частности, в Республике Хакассия, Томской, Кемеровской и Омской областях. Как сообщает сетевое издание НКК, праздничную дату отмечают и жители Красноярского края — в регионе проходят митинги, выставки, флешмобы.