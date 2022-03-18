«Теперь политика Банка России будет максимально осторожной»: почему ЦБ не стал менять ключевую ставку

Федор Туров
 
Миниатюра для: «Теперь политика Банка России будет максимально осторожной»: почему ЦБ не стал менять ключевую ставку
Кадр из трансляции на официальном канале Банка России

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Такой уровень, по мнению представителей Центробанка, может поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг, – прокомментировали представители регулятора. – Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году».

«Ослабление рубля спровоцировало ожидаемый всплеск цен, который в первую очередь охватил сегмент непродовольственных товаров и туристические услуги. Так, прирост цен на неделе с 26 февраля по 4 марта, составивший 2,2%, более чем наполовину обусловлен существенным – более 10% за неделю – ростом цен на новые автомобили (+15%-17%), бытовую технику и электронику (+10-15%) и отдых в Турции (28%). Однако рост цен в данном сегменте продлится лишь ограниченное время и нормализуется по мере стабилизации валютного рынка и импортных поставок, – дал свою оценку сегодняшнему решению старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич. – В одиночку это вряд ли приведет к катастрофическому ускорению инфляции: при использовании традиционной оценки эластичности роста цен по курсу в размере 0,1-0,12% наблюдаемое 40% ослабление рубля способно привести к дополнительному росту цен на 5 п.п. – с наблюдаемых 9% до 14%, что заметно ниже текущего уровня ключевой ставки. В то же время эти расчеты не включают риск повышения цен на продовольственные товары, которые на внешних рынках в рублевом выражении подорожали на 50-100%. Но в данном случае монетарная политика Банка России в целом бессильна, а степень эффективности правительственных мер – ключевых для решения данного вопроса – пока не ясна».

Эксперт также отметил, что внешние доходности перестали выступать ориентиром для политики Центробанка в силу того, что финансово состоятельный заемщик не может исполнить свои обязательства из-за возложенных ограничений на посредников, а значит, котировки российских еврооблигаций и CDS не несут значимой информации для целей монетарной политики. Таким образом, в более отдаленной перспективе можно ожидать, что политика Банка России будет максимально осторожной.

«Мы не исключаем, что инфляционные аргументы, безотносительно стресса, могут долгое время остаться вторичными по отношению к состоянию рынка кредитования и деловой активности, – добавляет директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. – Реальный сектор требует перезапуска «двигателя» и структурных преобразований, поэтому при нормализации геополитического фона в ближайшие недели не исключаем понижения ключевой ставки до 17-18% к концу апреля в целях поддержки экономики».

Напомним, что 28 февраля Совет директоров Банка России 28 февраля провел внеочередной заседание, на котором принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  