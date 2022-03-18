Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Такой уровень, по мнению представителей Центробанка, может поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен.



«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг, – прокомментировали представители регулятора. – Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году».

«Ослабление рубля спровоцировало ожидаемый всплеск цен, который в первую очередь охватил сегмент непродовольственных товаров и туристические услуги. Так, прирост цен на неделе с 26 февраля по 4 марта, составивший 2,2%, более чем наполовину обусловлен существенным – более 10% за неделю – ростом цен на новые автомобили (+15%-17%), бытовую технику и электронику (+10-15%) и отдых в Турции (28%). Однако рост цен в данном сегменте продлится лишь ограниченное время и нормализуется по мере стабилизации валютного рынка и импортных поставок, – дал свою оценку сегодняшнему решению старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич. – В одиночку это вряд ли приведет к катастрофическому ускорению инфляции: при использовании традиционной оценки эластичности роста цен по курсу в размере 0,1-0,12% наблюдаемое 40% ослабление рубля способно привести к дополнительному росту цен на 5 п.п. – с наблюдаемых 9% до 14%, что заметно ниже текущего уровня ключевой ставки. В то же время эти расчеты не включают риск повышения цен на продовольственные товары, которые на внешних рынках в рублевом выражении подорожали на 50-100%. Но в данном случае монетарная политика Банка России в целом бессильна, а степень эффективности правительственных мер – ключевых для решения данного вопроса – пока не ясна».

Эксперт также отметил, что внешние доходности перестали выступать ориентиром для политики Центробанка в силу того, что финансово состоятельный заемщик не может исполнить свои обязательства из-за возложенных ограничений на посредников, а значит, котировки российских еврооблигаций и CDS не несут значимой информации для целей монетарной политики. Таким образом, в более отдаленной перспективе можно ожидать, что политика Банка России будет максимально осторожной.

«Мы не исключаем, что инфляционные аргументы, безотносительно стресса, могут долгое время остаться вторичными по отношению к состоянию рынка кредитования и деловой активности, – добавляет директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. – Реальный сектор требует перезапуска «двигателя» и структурных преобразований, поэтому при нормализации геополитического фона в ближайшие недели не исключаем понижения ключевой ставки до 17-18% к концу апреля в целях поддержки экономики».

Напомним, что 28 февраля Совет директоров Банка России 28 февраля провел внеочередной заседание, на котором принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.