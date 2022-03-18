Движение по площади Будагова в Новосибирске перекроют из-за строительства моста

В Новосибирске с 1 по 25 мая будет ограничено автомобильное движение по площади Будагова в связи с работами по строительству четвёртого моста через Обь. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии Новосибирска, движение будет перекрыто в направлении от Красного проспекта к Первомайскому району. При этом оно будет организовано по противоположной стороне автодорожного путепровода.

Перекрытие связано с работами по сбору и монтажу металлических балок пролётного строения четвёртого моста через Обь, поясняют в муниципалитете.

Кроме того, с 20 апреля по 20 мая с 24 часов до 5 утра будет ограничен проезд через площадь Будагова от улицы Фабричной в сторону улицы Большевистской, а с 15 июня по 1 июля будет закрыто ночное движение по площади от Большевистской в сторону Фабричной.

Сейчас дорога на площади Будагова от Фабричной к Большевистской сужена на три метра. Это ограничение будет действовать до конца года.

Напомним, в декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что открыть движение по четвёртому мосту планируется в конце 2022 года.