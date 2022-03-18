Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем воссоединения Крыма с Россией

Сегодня в Новосибирске состоялся митинг-концерт, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Губернатор Андрей Травников поздравил жителей региона с праздником.

Губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравили новосибирцев в рамках концерта «Zа Мир! Zа Россию! Zа президента!», посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие прошло в международном центре волейбола «Локомотив-арена». С приветственными словами к участникам обратились также мэр Новосибирска Анатолий Локоть, член Совета Федерации Александр Карелин, вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко и другие представители власти.

«В девятый раз мы отмечаем этот день, но сегодня особое чувство. Сейчас мы совершенно по-другому оцениваем все то, что произошло в 2014 году. По-другому восхищаемся смелостью жителей Крыма, которые в тот рубежный период не пустили на свою территорию эшелоны национальных батальонов. По-другому оцениваем мудрость и решительность нашего президента Владимира Путина, который в тот момент принимал это нужное решение. По-другому восхищаемся мужеством защитников Донбасса, тех людей, кто эти восемь лет защищал свою землю. Теперь мы понимаем, как сложно сегодня эту опухоль вырезать — опухоль национализма, фашизма, глубоко засевшую на территории Украины. То, что сегодня приходиться ликвидировать нашим войскам, нашим героям, эти метастазы коричневой чумы — детище последователей не только Бандеры, но и Геббельса. Наши земляки, наши воины несут мир на землю Украины, по сути восстанавливают независимость Украины», — обратился к новосибирцам Андрей Травников.

В праздничном мероприятии участие приняли члены общественных организаций, спортивных школ, движения «Защитник», представители депутатского корпуса, политических партий, общественной палаты, ветеранского сообщества, ТОСов, муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, профсоюзных организаций.