На фоне снижения заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области от COVID-19 умер 36-летний мужчина

В сибирских регионах отменяются ограничительные меры в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, однако в число умерших от инфекции по-прежнему попадают молодые пациенты. В Новосибирской области, по данным на 18 марта, из-за COVID-19 скончался 36-летний мужчина.

Как сообщают в оперативном штабе Новосибирской области по наблюдению за коронавирусом, который, по словам губернатора Андрея Травникова, был переформатирован в структуру по борьбе с последствиями западных санкций, 18 марта в регионе зарегистрировано 407 новых случаев «ковида».

«Скончались десять пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 65 лет, 68 лет, 83 года, 87 лет и женщины в возрасте 63 года, 68 лет, 68 лет, 84 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 230 человек», — говорится также в сообщении штаба.

В инфекционных госпиталях Новосибирской области сейчас находится 1 666 пациентов, в том числе 43 ребёнка. В реанимации – 200 человек. Искусственная вентиляция лёгких требуется 27 больным.

По официальным данным на 18 марта, в Кемеровской области зафиксировано 303 случая заражения COVID-19, 63 госпитализации и три смертельных случая. В Алтайском крае 517 заражений, 133 «больничных» случая и 15 смертельных исходов заболевания. В Омской области за последние сутки заболел 361 человек, 59 больных поступили в медучреждения, скончались 10 человек.

Стоит отметить, что официальные страницы оперативных штабов по наблюдению за распространением коронавируса в сибирских регионах в соцсети «ВКонтакте» на данный момент не функционируют.

Напомним, в Новосибирской области после обратного перепрофилирования медучреждений планируется оставить только три «ковидных» госпиталя. Ранее также сообщалось о том, что с 18 марта в регионе отменяется требование QR-кодов при посещении учреждений культуры, а в ближайшее время может быть упразднён масочный режим.