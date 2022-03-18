Владелец барнаульского аэропорта вернул государству бомбоубежище по решению суда

Росимущество отсудило у алтайского авиапредприятия противорадиационное укрытие, вернув его в собственность государства. Соответствующее решение принял арбитражный суд.

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск Росимущества с требованием передать в собственность Российской Федерации противорадиационное укрытие площадью 600 кв. м, расположенное в подвале нежилого здания. До этого права на объект принадлежали АО «Авиапредприятие «Алтай».

Как следует из материалов картотеки суда, общая площадь нежилого здания, где расположено укрытие, составляет 2,8 тыс. кв. м. По данным Росреестра на 2016 год, кадастровая стоимость этого здания оценивается в сумму порядка 12 млн руб.

Во встречном иске авиапредприятию отказано.

АО «Авиапредприятие «Алтай» управляет аэропортом Барнаула, пассажиропоток которого в 2021 году составил 514,6 тыс. человек, увеличившись по сравнению с уровнем 2020 года в 1,75 раза.

Напомним, в январе 2021 года новосибирская строительная компания «Лидер» отсудила у городских властей 11 млн руб. за недостроенный бизнес-центр.