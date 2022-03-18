Новосибирские власти сносят два нестационарных объекта после призыва губернатора не ликвидировать киоски

Мэрия Новосибирска приняла решение о сносе двух павильонов в Центральном округе. Напомним, что на днях губернатор региона Андрей Травников выступил в поддержку киоскеров, оказавшихся в трудной ситуации на фоне экономических изменений в стране.

Демонтировать нестационарные объекты планируется на улицах 1-й Шевцовой, 15 и Военная, 8/21. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте муниципалитета 18 марта, по этим адресам располагаются самовольно установленные павильоны.

«Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по указанным адресам предлагается в добровольном порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение семи дней со дня опубликования настоящего сообщения», — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Отмечается, что указание демонтировать эти павильоны дано на основании решения комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов в Новосибирске от 16 марта.

Напомним, на днях в ответ на предложение «Опоры России» наложить мораторий на снос малых торговых объектов в Новосибирске глава региона Андрей Травников заявил, что сейчас не время для массового демонтажа торговых точек. Однако, как отмечал «Континент Сибирь», в мэрии не спешат идти навстречу малому бизнесу – в профильном департаменте сообщили, что предложения предпринимателей находятся на рассмотрении, а для выработки конкретных мер поддержки потребуется корректировка правовых актов.

Работа по демонтажу малых нестационарных торговых объектов в Новосибирске активно велась в рамках подготовки к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023, который был отменён в России по решению Международной федерации хоккея (IIHF) в связи с событиями на Украине.