В Новосибирской области государственные инспектора охрану животного мира подменяют составлением протоколов по незначительным нарушениям , превышают свои полномочия. Такое мнение высказал на заседании аграрного комитета Заксобрания 15 марта депутат Николай Мочалин. Он уверен, что в регионе нарушаются права охотников и подверг жёсткой критике работу Управления по охране животного мира. Депутат привёл свои доводы и предложил способы решения проблемы.

Депутат Заксобрания Николай Мочалин обратил внимание коллег на рост числа конфликтных ситуаций в охотугодиях между охотниками и инспекторами природоохраны. Парламентарий много лет сам является охотником и поэтому лично хорошо знаком с ситуацией, сложившейся в охотничьей отрасли.

«В Новосибирской области на граждан, которые осуществляют транспортирование оружия по территории охотничьих угодий, государственные инспекторы по охране животного мира составляют протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охоты. Приравнивают к осуществлению охоты передвижение или нахождение граждан в охотугодьях с оружием со всем комплектом разрешительных документов, но до открытия сезона охоты. Это в корне неверно, поскольку необходимо разделать понятия «оружие» и «орудие охоты». Если охотник перевозит незаряженное оружие в чехле, то оно не является орудием охоты, и человек не нарушает закон», — заметил Николай Мочалин.

По мнению депутата, действия госинспекторов, составляющих протоколы на таких охотников, противоречат здравому смыслу, федеральному закону «Об оружии», который не наделяет сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области полномочиями по контролю за транспортированием оружия.

В подтверждение сказанного Николай Мочалин привёл позиции Минприроды РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии по Новосибирской области. В ответах ведомств (которые есть в распоряжении редакции «Континента Сибирь») указано, что без осуществления охоты можно транспортировать оружие по территории охотхозяйств, в том числе без наличия разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории данного охотхозяйства. Основание для такого права зафиксировано в постановлении правительства РФ от 21 июля 1998 года N 814 (ред. от 31.12.20) «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации».

Необходимо усовершенствовать структуру Управления по охране животного мира, повысить уровень квалификации и провести переаттестацию инспекторов

«Согласно Конституции РФ, граждане имеют право беспрепятственно перемещаться по всей территории России (там, где это не запрещено законом) со своим оружием, соблюдая при этом требования, установленные законом. А именно — транспортирование оружия в чехлах, в разряженном состоянии, отдельно от патронов. Если условия соблюдены, то оружие, соответственно, не является орудием охоты», – добавил депутат.

Николай Мочалин считает, что государственные инспекторы превышают свои служебные полномочия и «творят самоуправство и произвол в отношении законопослушных граждан», заводя на них протоколы только за наличие оружия. Законопослушные граждане не могут нигде найти защиты и собираются обращаться в Конституционный суд.

Протоколы составляются за самые незначительные нарушения. Около 70% всех зафиксированных инспекторами нарушений» связаны с провозом охотниками не зачехленного оружия и несвоевременной отчетностью.

«Мы должны прекратить погоню инспекторов за количеством составленных протоколов на охотников. Это не имеет ничего общего к охране животного мира, а скорее можно назвать желанием покуражиться, желанием проявить свою власть и показать свою значимость, «административным восторгом», о котором говорил ещё в своём романе «Идиот» Федор Достоевский. Всё это только имитация бурной деятельности – не более. Основным критерием оценки деятельности государственных инспекторов и арендаторов должно стать состояние численности охотничьих ресурсов и среды их обитания, а не число составленных протоколов. Необходимо усовершенствовать структуру Управления по охране животного мира, повысить уровень квалификации и провести переаттестацию инспекторов. Отдельно необходимо предусмотреть разработку действенной системы контроля и поощрения их работы», – резюмировал депутат.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что инспекторы работают в охотугодьях без положенной форменной одежды, с личным (не служебным) оружием и приказов руководителя о том, что они находятся при исполнении служебных обязанностей. «Этакая вольница, когда и куда захотел, тогда и туда поехал. Контроля за ними нет», – отметил депутат. Мочалин считает, что на таких инспекторов нужно составлять протоколы об административном правонарушении и предложил всю служебную технику оснастить приборами GPS.

Обское водохранилище находится на пороге экологической катастрофы

Впереди открытие весеннего сезона охоты – продолжил депутат. У людей должно быть время на разбивку стоянок, обустройство ночлега, подготовку «подсадных» и т. д. , то есть всех тех действий, которые не являются непосредственно охотой. Нахождение охотников в угодьях накануне открытия не должно подвергаться преследованиям и наказанию. А то ведь налетят инспектора за час до открытия и начнут протоколы сочинять.

Мочалин предложил значительно уменьшить сроки охоты, квоты на отстрел и создать независимую Службу государственного учета охотничьих животных для получения достоверной численности, по копытным животным с целью недопущения неоднократного учета, завышения численности объектов животного мира.

Также депутат предложил инициировать внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части увеличения ставок сбора за пользования объектами животного мира, относящихся к охотничьим ресурсам как минимум в 10 раз ​​​​​​​и рассмотреть вопрос о запрете на 3-5 лет охоту на исчезающие виды пернатых. Глухарь, например.

Отдельно Николай Мочалин выделил проблемы сохранности водных биоресурсов Новосибирского водохранилища и реки Обь.

Он считает, что необходимы немедленные исследования о влиянии на водные биоресурсы, животный мир, здоровье человека применяемых на дорогах противогололедных реагентов и в сельском хозяйстве пестицидов. Также он огласил выдержки из письма общественных организаций, которые уверены, что обское водохранилище находится на пороге экологической катастрофы.

Общественные организации в своем письме требуют во-первых, решительной борьбы с организованными преступными группами браконьеров, запрет на торговлю и изготовление сетей, анализ эффективности деятельности рыбодобывающих заводов, показывающих ежегодные убытки в десятки миллионов рублей. Во-вторых, введение бессрочного и полного запрета на ловлю рыбы всеми видами тралов, неводов (включая близнецовые, закидные, ставные и прочие) и сетей (включая ловлю на сети в научных целях) на Новосибирском водохранилище

Николай Мочалин предложил доработать представленную на комитете государственную программу по охране окружающей среды. Комитет поддержал это предложение.