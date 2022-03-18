Новосибирские телеграм-каналы про рестораны и общепит

С учетом блокировки социальной сети Instagram многие участники ресторанного рынка перешли в Telegram, создав соответствующие каналы. «Континент Сибирь» рассмотрел, какие сибирские заведения уже присутствуют на этой платформе, кому удалось набрать больше всех подписчиков, и на кого стоит подписаться.
Каналы про ресторанный рынок
Пожалуй, самым известным ТГ-каналом про ресторанный бизнес на федеральном уровне можно считать СысоевFM, у которого 176 тысяч подписчиков.
В Новосибирске настолько раскрученных ТГ-каналов по тематике общепита пока нет, но тем не менее есть сообщества, которые активно развиваются.
В частности можно отметить ТГ-канал «Кухня за кулисами». Он был создан в ноябре 2021 года, а на сегодня в нем уже 1893 подписчика. Основателем канала является новосибирский ресторатор Яна Фомина, основатель гастропаба Poke Top, сети тратторий «Тесту Место». В нем она вместе с командой делится информацией о новых открывающихся заведениях, интересных мероприятиях, а также своими мыслями и наблюдениям по ресторанному рынку. Кроме того, в канале можно найти рецепты от шеф-поваров.
Другой популярный канал — Yelpil (2150 подписчоков), который ведет «дегустатор-дилетант, который выпил, съел, рассказал».
Также среди подобного рода каналов можно упомянуть «Харчей очарованье» новосибирского ресторанного критика Станислава Соколова (597 подписчиков).
|Заведение
|Ссылка
|Количество подписчиков на момент публикации
|Кухня за кулисами
|https://t.me/yanakursi
|1893
|Yelpil
|https://t.me/yelpil
|2150
|Харчей очарованье
|https://t.me/stasbsokolov
|597
Каналы ресторанов
Среди ресторанов в наилучшем положении оказались те, кто заблаговременно завел ТГ-канал и активно привекал в него подписчиков. В то же время те заведения, которые создали канал на волне запрета Instagram, только осваивают Telegram и пока зачастую демонстрируют скромное число подписчиков.
Для ресторанных групп видится логичным создание каналов, объединяющих все заведения холдинга. Это позволяет расширить аудиторию, что наглядно демонстрируют каналы ресторанной группы Бурковских, а также Friends Orchestra Владислава Мусиенко.
Некоторые ТГ-каналы, как например, новосибирская сеть «Пицца Синица», затрагивают не только тему самих заведений, но и бизнеса, поэтому расширяют свою аудиторию за счет потенциальных франчайзи и инвесторов.
|Заведение
|Ссылка
|Количество подписчиков на момент публикации
|#СибирьСибирь
|https://t.me/sibirsibirnovosibirsk
|39
|Рестораны Бурковских (Puppen Haus, Креп де кофе)
|https://t.me/puppenhaus
|682
|Friends Orchestra
|https://t.me/friendsorchestra
|574
|Траттория «Тесту Место»
|https://t.me/testymesto_group
|124
|Траттория La Trenta
|https://t.me/latrenta
|31
|Гастробар Poke Top
|https://t.me/top_poke
|185
|Le Pin
|https://t.me/lepin_barshop
|100
|Бургерная Moo Crew
|https://t.me/moocrewbar
|96
|Beefy Meat bar
|https://t.me/BeefyMeatBarFrunze5
|42
|The ROOKS
|https://t.me/newrookstimes
|297
|Горячий цех
|https://t.me/Gc_nsk
|37
|Twenty Two
|https://t.me/twentytwonsk
|50
|Megobari
|https://t.me/megobari54
|113
|Рэсторани
|https://t.me/restoranicafe
|78
|Батоно Хинкали
|https://t.me/batono_na_krasnom
|16
|Пицца Синица
|https://t.me/pzsnz
|397
Кофейни и кондитерские
Среди аккаунтов кофеен по количеству подписчиков бросается в глаза Skuratov Coffee. Но это связано с тем, что сибирская сеть уже давно вышла за пределы округа и теперь объединяет подписчиков и в других городах России. Кроме того, свой собственый ТГ-канал имеет основатель сети Виктор Скуратов, который делится своими мыслями на актуальные темы – от перспектив закрытия McDonalds до особенностей кофейного рынка.
Среди кондитерских выделяется канал Biscuit House Артема и Галины Печениных. У инстаграм-аккаунта этого заведения было 27,8 тысяч подписчиков. Цифры в Telegram пока не настолько большие, но существенно превосходят другие местные кондитерские и кофейни. Во многом причина в том, что это не просто канал кондитерской, но и прежде всего личный блог ее основателя Галины Печениной (и команды Biscuit House), которая максимально искренне делится в нем своими мыслями, чувствами, наблюдениями и активно взаимодействует с аудиторией.
Максимально авторским с точки зрения контента можно назвать и канал сети кондитерских Kook. Блог директора компании Екатерины Ветховой значительно отличается в лучшую сторону от типовых аккаунтов заведений этого сектора.
|Заведение
|Ссылка
|Количество подписчиков на момент публикации
|Академия кофе
|https://t.me/akademiacoffee
|331
|Skuratov Coffee
|https://t.me/skuratovcoffee
|2065
|PRIMETIME COFFEE
|https://t.me/primetimecoffee
|54
|Brew Sell
|https://t.me/brewsell_coffee
|475
|Coffee Collective
|https://t.me/CoffeeCollectiveChannel
|112
|Кофий
|https://t.me/kofiy_nsk
|97
|Siberian Story
|https://t.me/sib_story
|47
|Shurubor Coffeshop
|https://t.me/shurubor_coffeeshop
|89
|Biscuit House
|https://t.me/biscuithousensk
|1182
|Kook
|https://t.me/kook54
|364
|I Dolci
|https://t.me/idolciwelcome
|243
|A.Ganziy
|https://t.me/a_ganziy
|149
Если вы являетесь представителем ресторанного рынка Новосибирска и не нашли свой ТГ-канал в списке, оставляйте комментарий под материалом или направляйте заявку по электронной почте.