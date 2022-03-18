Новосибирские телеграм-каналы про рестораны и общепит

С учетом блокировки социальной сети Instagram многие участники ресторанного рынка перешли в Telegram, создав соответствующие каналы. «Континент Сибирь» рассмотрел, какие сибирские заведения уже присутствуют на этой платформе, кому удалось набрать больше всех подписчиков, и на кого стоит подписаться.

Каналы про ресторанный рынок

Пожалуй, самым известным ТГ-каналом про ресторанный бизнес на федеральном уровне можно считать СысоевFM, у которого 176 тысяч подписчиков.

В Новосибирске настолько раскрученных ТГ-каналов по тематике общепита пока нет, но тем не менее есть сообщества, которые активно развиваются.

В частности можно отметить ТГ-канал «Кухня за кулисами». Он был создан в ноябре 2021 года, а на сегодня в нем уже 1893 подписчика. Основателем канала является новосибирский ресторатор Яна Фомина, основатель гастропаба Poke Top, сети тратторий «Тесту Место». В нем она вместе с командой делится информацией о новых открывающихся заведениях, интересных мероприятиях, а также своими мыслями и наблюдениям по ресторанному рынку. Кроме того, в канале можно найти рецепты от шеф-поваров.

Другой популярный канал — Yelpil (2150 подписчоков), который ведет «дегустатор-дилетант, который выпил, съел, рассказал».

Также среди подобного рода каналов можно упомянуть «Харчей очарованье» новосибирского ресторанного критика Станислава Соколова (597 подписчиков).

Заведение Ссылка Количество подписчиков на момент публикации Кухня за кулисами https://t.me/yanakursi 1893 Yelpil https://t.me/yelpil 2150 Харчей очарованье https://t.me/stasbsokolov 597

Каналы ресторанов

Среди ресторанов в наилучшем положении оказались те, кто заблаговременно завел ТГ-канал и активно привекал в него подписчиков. В то же время те заведения, которые создали канал на волне запрета Instagram, только осваивают Telegram и пока зачастую демонстрируют скромное число подписчиков.

Для ресторанных групп видится логичным создание каналов, объединяющих все заведения холдинга. Это позволяет расширить аудиторию, что наглядно демонстрируют каналы ресторанной группы Бурковских, а также Friends Orchestra Владислава Мусиенко.

Некоторые ТГ-каналы, как например, новосибирская сеть «Пицца Синица», затрагивают не только тему самих заведений, но и бизнеса, поэтому расширяют свою аудиторию за счет потенциальных франчайзи и инвесторов.

Заведение Ссылка Количество подписчиков на момент публикации #СибирьСибирь https://t.me/sibirsibirnovosibirsk 39 Рестораны Бурковских (Puppen Haus, Креп де кофе) https://t.me/puppenhaus 682 Friends Orchestra https://t.me/friendsorchestra 574 Траттория «Тесту Место» https://t.me/testymesto_group 124 Траттория La Trenta https://t.me/latrenta 31 Гастробар Poke Top https://t.me/top_poke 185 Le Pin https://t.me/lepin_barshop 100 Бургерная Moo Crew https://t.me/moocrewbar 96 Beefy Meat bar https://t.me/BeefyMeatBarFrunze5 42 The ROOKS https://t.me/newrookstimes 297 Горячий цех https://t.me/Gc_nsk 37 Twenty Two https://t.me/twentytwonsk 50 Megobari https://t.me/megobari54 113 Рэсторани https://t.me/restoranicafe 78 Батоно Хинкали https://t.me/batono_na_krasnom 16 Пицца Синица https://t.me/pzsnz 397

Кофейни и кондитерские

Среди аккаунтов кофеен по количеству подписчиков бросается в глаза Skuratov Coffee. Но это связано с тем, что сибирская сеть уже давно вышла за пределы округа и теперь объединяет подписчиков и в других городах России. Кроме того, свой собственый ТГ-канал имеет основатель сети Виктор Скуратов, который делится своими мыслями на актуальные темы – от перспектив закрытия McDonalds до особенностей кофейного рынка.

Среди кондитерских выделяется канал Biscuit House Артема и Галины Печениных. У инстаграм-аккаунта этого заведения было 27,8 тысяч подписчиков. Цифры в Telegram пока не настолько большие, но существенно превосходят другие местные кондитерские и кофейни. Во многом причина в том, что это не просто канал кондитерской, но и прежде всего личный блог ее основателя Галины Печениной (и команды Biscuit House), которая максимально искренне делится в нем своими мыслями, чувствами, наблюдениями и активно взаимодействует с аудиторией.

Максимально авторским с точки зрения контента можно назвать и канал сети кондитерских Kook. Блог директора компании Екатерины Ветховой значительно отличается в лучшую сторону от типовых аккаунтов заведений этого сектора.

Заведение Ссылка Количество подписчиков на момент публикации Академия кофе https://t.me/akademiacoffee 331 Skuratov Coffee https://t.me/skuratovcoffee 2065 PRIMETIME COFFEE https://t.me/primetimecoffee 54 Brew Sell https://t.me/brewsell_coffee 475 Coffee Collective https://t.me/CoffeeCollectiveChannel 112 Кофий https://t.me/kofiy_nsk 97 Siberian Story https://t.me/sib_story 47 Shurubor Coffeshop https://t.me/shurubor_coffeeshop 89 Biscuit House https://t.me/biscuithousensk 1182 Kook https://t.me/kook54 364 I Dolci https://t.me/idolciwelcome 243 A.Ganziy https://t.me/a_ganziy 149

Если вы являетесь представителем ресторанного рынка Новосибирска и не нашли свой ТГ-канал в списке, оставляйте комментарий под материалом или направляйте заявку по электронной почте.