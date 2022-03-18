Более 60% жителей Новосибирска поддерживают отмену масочного режима

Большинство опрошенных жителей Новосибирска поддерживают отмену масочного режима, введенного из-за коронавируса. При этом ряд горожан продолжит использовать средство защиты в некоторых общественных местах в случае отмены ограничительной меры.

Согласно результатам исследования портала SuperJob, 67% опрошенных жителей Новосибирска поддерживают отмену масочного режима в ряде регионов России, против выступили лишь 18% горожан. Еще 15% затруднились дать однозначный ответ.

Сообщается, что при этом полностью отказаться от ношения масок после отмены ограничительной меры в Новосибирской области готовы 58% жителей Новосибирска. Так, согласно исследованию, 11% новосибирцев продолжат соблюдать масочный режим во всех общественных местах, 19% — в некоторых из них, 12% затруднились ответить.

Отметим, самый низкий процент одобрения отмены масочного режима в Красноярске — 66%, один из самых высоких — в Омске (72%).

В целом по России отмену ограничительной меры в некоторых регионах страны поддерживают 68% респондентов, против высказались 15% опрошенных жителей, воздержались 17%. Больше всего сторонников отмены масочного режима — среди антипрививочников (73%).

Напомним, с 16 марта в Красноярском крае отменен масочный режим — использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей в регионе носит рекомендательный характер. Ранее аналогичное решение приняли власти Кемеровской области.

В Новосибирской области также рассматривается возможность отмены указанной ограничительной меры.