В Москве открывается ресторан грузинской кухни по новосибирской франшизе

Ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» выходит в Москву – его открытие состоится 19 марта. Концепция и бренд этих заведений были придуманы в Новосибирске, где и был запущен первый ресторан «Хочу Пури».

Напомним, что первый ресторан «Хочу Пури» площадью 372 кв.м. открылся 25 августа 2018 года в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как Peoples, Park Cafe, «Чучвара», «Хлеб и Нино», а в 2020 году открыла ресторан грузинской кухни «Баклажани» в новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея».

На сегодня по франшизе уже открыто два ресторана в Екатеринбурге, один в Иркутске и Барнауле.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в «Хочу Пури», открытие ресторана в Москве произойдет 19 марта в ТРЦ «Павелецкая PLAZA». Важным элементом заведения будет дровяная печь. В меню ресторана можно будет найти хинкали, шашлык, хачапури и другие блюда грузинской кухни.

По данным компании общий объем инвестиций в открытие ресторана составляет от 40 млн, окупаемость — от 24 месяцев, роялти — 5%.

Напомним, что ранее «Хочу Пури» вошел в ТОП-100 лучших ресторанных концепций 2019 года в российской премии «Пальмовая ветвь», а также в этом же году занял первое место в номинации «Гастроэкспаты».