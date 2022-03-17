Современный спортивно-оздоровительный комплекс открыли в районе Новосибирской области

В новосибирском рабочем посёлке Колывань введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Энергия» имени Е.А. Никитина. Открыли комплекс губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, побывавшие в муниципальном образовании с рабочим визитом 17 марта.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки, где проконтролировал итоги работ по возведению спорткомплекса, жители уже вовсю занимаются в новых залах.

«Желаю, чтобы этот комплекс служил вам долгие годы, принёс вам много побед, медалей, достижений и кубков, чтобы в этом зале проходило большое число спортивных праздников. Спортивная инфраструктура Колыванского района прирастает, и мы все вместе будем прикладывать к этому усилия», — отметил губернатор.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив напомнил, что такие сооружения открываются и в других районах региона.

«Радует тот факт, что такие залы открываются во многих районах нашей области. В них проходят занятия ежедневно с самого утра. Надеюсь, что из маленьких ребятишек в этих залах мы когда-нибудь вырастим олимпийских чемпионов, и они станут гордостью Новосибирской области», — сказал Андрей Шимкив.

Проектная документация типового объекта разработана на основании проекта «Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе», который минстрой России признал «экономически эффективной проектной документацией повторного использования».

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов напомнил, что объект в Колывани построен по утверждённой правительством региона государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Ранее новые универсальные объекты в рамках этой госпрограммы уже открыли в Сузуне, Кочках, Кыштовке, Венгерове, городе Купино. В этом году ФОК появится и в городе Обь.

Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области давно внедряется практика строительства объектов социальной инфраструктуры по типовым проектам.

«Это позволяет сэкономить средства областного бюджета и, самое главное, время. Появление нового спортивного объекта даёт новый стимул развитию физической культуры и спорта в районе, привлекает к активному образу жизни широкие слои населения. К тому же, здесь можно будет проводить и крупные региональные соревнования», — сказал губернатор.

Напомним, в апреле 2021 года в Новосибирске открылся многофункциональный спортивный комплекс «Александрит».