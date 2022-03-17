Новосибирский Сбербанк предложил меры поддержки для предпринимателей

Федор Туров
 
Миниатюра для: Новосибирский Сбербанк предложил меры поддержки для предпринимателей

Новосибирский Сбербанк предлагает предпринимателям программы поддержки, которые позволяют выдавать оборотные кредиты сроком до одного года, инвестиционные кредиты на срок до трех лет, открывать депозиты с повышенными ставками, иметь бесплатный доступ к банковским сервисам и многое другое.

Сбер одним из первых включился в госпрограмму льготного кредитования Банка России и уже начал принимать заявки от бизнеса. Кредиты для пополнения оборотных средств на льготных условиях можно получить до 30 декабря 2022 года. Для малых предприятий ставка не выше 15% годовых, для средних — не выше 13,5% годовых. Инвестиционные кредиты предоставляются по расширенной программе стимулирования. Ставки по ней также не превысят 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Перечень отраслей, не попадающих под условия программ, минимален — это подакцизные виды деятельности, жилищное строительство, финансовая сфера и предприятия, связанные с бизнесом без статуса МСП.

«Сегодня бизнес как никогда нуждается в поддержке, и Сбер готов ее оказать — прокомментировал управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. — Мы одними из первых включились в новую государственную программу льготного кредитования, но с удовольствием готовы предложить и собственные программы. Например, не берем плату за такие популярные и необходимые сервисы экосистемы, как «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

Также Сбер предлагает использовать депозитные инструменты с высокой доходностью для защиты средств от инфляции. К примеру, по депозиту «Классический Онлайн» максимальная ставка при размещении средств до 100 млн. руб. составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%.

Еще одним важных инструментов поддержки являются кредитные каникулы, актуальные для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Им доступна отсрочка основного долга и процентов до полугода с продлением срока кредита — для ИП и юридических лиц, а также уменьшение регулярного платежа — для ИП. Программа действует до 30 сентября 2022 года.

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