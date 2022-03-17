Красноярский край готовится стать логистическим центром по доставке товаров из Азии

В связи с переключением России на поставки товаров из азиатского региона Красноярский край может стать связующим торговым звеном между странами. Об этом сообщил президент российского объединения «Опора России» Александр Калинин на съезде в Красноярске 17 марта.

Как отметил глава организации, в виду удобного географического расположения Красноярского края многие компании после закрытия стран Запада для торговых отношений будут стремиться разметить в этом регионе свои сборочные производства и склады.

«Здесь люди обладают необходимыми компетенциями. С точки зрения географии край очень удобно расположен между Азиатско-Тихоокеанским регионом и центральной частью России», — отметил Александр Калинин (цитата по ТАСС).

Съезд лидеров российского общественного объединения «Опора России» проходит в Красноярске 17 марта. В нём принимают участие около ста представителей организации со всей страны.

Напомним, в рамках прошедшего в начале марта Красноярского экономического форума координатор российской общественной организации «Деловая России» в СФО Виктор Зубарев отметил, что в ближайшее время Красноярский край может повысить экспорт судостроительной продукции во Вьетнам и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее также сообщалось о том, что регион начал экспортировать в Узбекистан сгущённое молоко.