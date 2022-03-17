В мэрии Новосибирска прокомментировали снижение рейтинга дефолта

В начале марта международное агентство Fitch Rating понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте 20 местным и региональным органам власти РФ, в том числе Новосибирску, до «С» — преддефолтного. В мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию.

Как сообщил «Континенту Сибирь» начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, изменение рейтинга города последовало за понижением суверенных кредитных рейтингов России. Так, 8 марта агентство Fitch Rating понизило долгосрочный РДЭ России в иностранной валюте с «B» до «C».

Он отметил, что основные риски, связанные с обострением геополитической обстановки и увеличением размера ключевой ставки Банка России, состоят в увеличении стоимости заимствований и возможности рефинансирования на приемлемых условиях. При этом Александр Веселков подчеркнул, что долговые обязательства города исполняются «своевременно и в полном объеме».

«В настоящее время бюджет города исполняется в соответствии с планом, все социально-экономические обязательства исполняются в срок. Ликвидность бюджета поддерживается остатками средств на счетах, доступностью к открытым банковским кредитам, предназначенным для финансирования дефицита бюджета и/или погашения муниципальных долговых обязательств», — сообщил Александр Веселков в ответ на запрос «Континента Сибирь».

Кроме того, по словам начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска, 9 марта рейтинговое агентство RAEX «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Новосибирску на уровне ruA- — прогноз «Стабильный». Аналогичные рейтинги также подтверждены ценным бумагам Новосибирска, которые находятся в обращении.

Напомним, кроме Новосибирска, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте был понижен Новосибирской области. Как сообщил губернатор Андрей Травников, несмотря на снижение рейтинга, дефолта в регионе ждать не стоит.