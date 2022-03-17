Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили меры господдержки, предложенные правительством региона в сфере строительства, и сочли их недостаточными.

На заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал о мерах по поддержке отрасли. Среди них – возможность в определенных случаях заключать контракты с единственным поставщиком, установить мораторий на включение в реестр проблемных объектов, замена стройматериалов без прохождения госэкпертизы и многое другое, что прописано в антикризисном пакете федерального правительства.

Предложенные меры депутаты приняли сдержанно. А депутат Вячеслав Илюхин даже усомнился в их эффективности: «Проблем они практически не решают. Будут ли все-таки какие-то действенные вещи? Кроме того, увеличение стоимости закупки без торгов и упрощение процедуры определения сметной стоимости могут создать почву для коррупции».

Депутат Никита Галитаров обратил внимание на возможные изменения работы по проектному финансированию. «В 2018 году средства дольщиков стали поступать на эскроу-счета. Некоторые из объектов долевого строительства не введены до сих пор. При таком росте себестоимости работ и материалов средств на эскроу-счетах может и не хватить на завершение работ. Хотелось бы, чтобы правительство рассмотрело возможность индексации средств, размещенных на эскроу-счетах, как минимум, на коэффициент инфляции», – считает депутат.

Зампред комитета по строительству ЖКК и тарифам Заксобрания Вадим Агеенко в своем вопросе заострил проблему, связанную с заменой отсутствующих импортных материалов на отечественные аналоги без проведения экспертизы. По словам и.о. министра строительства, все, что влияет на безопасность и несущую способность, будет проходить экспертизу по-прежнему. «Сохраняется система ответственности подрядчиков, проектировщиков и заказчиков – все в рамках законодательства», – подчеркнул Алексей Колмаков.

Депутат Дмитрий Козловский рекомендовал в большем объеме субсидировать процентную ставку по ипотеке из бюджета Новосибирской области. «Давайте выделим на эти цели миллиард рублей», – предложил депутат. Его поддержал Вячеслав Илюхин: «Можно увеличить бюджет областного агентства ипотечного кредитования, чтобы увеличить число получателей кредитов по сниженной ставке». Министр строительства согласился обдумать предложение депутатов.

О непрозрачности ценообразования на стройматериалы, которые производят в Новосибирской области, рассказал зампред комитета по строительству ЖКК и тарифам Заксобрания Евгений Покровский. «Подорожало все: песок, щебень, продукция деревопереработки. Где наш УФАС, который занимается проверкой, регулированием и соблюдением порядка установления цен? Понимаю, изделия металла, машиностроения – там комплектующие импортные. Но песок? Даже министр строительства был удивлен, что стоимость песка выросла на 90%. Строители оказались заложниками этой ситуации! В конечном итоге все удорожание отражается на росте цены квадратного метра», – высказал возмущение депутат.

Председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Александр Терепа, подводя итог обсуждению, резюмировал: предложения депутатов Законодательного собрания будут аккумулированы и направлены губернатору. «Депутаты, правительство Новосибирской области, ассоциация строительных организаций держат руку на пульсе», – подчеркнул он.

Ранее, 16 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о возможных мерах поддержки бюджетного и жилищного строительства в регионе.