В Новосибирской области руководитель железнодорожного предприятия задержан за взятку

Сотрудники полиции и УФСБ России по Новосибирской области задержали руководителя одного из железнодорожных предприятий Сибири. Его заподозрили в получении взяток на сумму более 6 млн рублей.

Как сообщает «МВД медиа», сотрудники Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (УТ МВД России по СФО), Новокузнецкого линейного отдела МВД России во взаимодействии со специалистами УФСБ России по Новосибирской области пресекли противоправную деятельность руководителя одного из железнодорожных предприятий.

Установлено, что мужчина, являясь начальником службы вагонного хозяйства, покровительствовал за деньги одной из транспортных ремонтных компаний для ускорения прохождения технического осмотра перед погрузкой. Уточняется, что подозреваемый давал указания своим подчиненным по созданию «наиболее благоприятных условий» для указанной организации и обслуживанию вне очереди.

«Вознаграждение за содействие злоумышленнику выплачивалось ежемесячно в размере 180 тысяч рублей. <…> Подозреваемый получал взятки более трех лет. По версии полиции, за период с июня 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник получил из бюджета ремонтной компании 6,6 миллиона рублей», — указано в сообщении.

Сообщается, что деньги начислялись на банковскую карту родственницы супруги подозреваемого, которая была фиктивно трудоустроена в компанию. При этом женщина не знала о том, что работает в организации.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, накануне суд продлил меру пресечения замначальника управления УФССП по Новосибирской области Елене Кирилловой. Ее обвиняют в получении взятки за снятие судебных ограничений с предпринимателя.