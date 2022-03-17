Сегодня на всех уровнях власти принимаются пакеты мер для поддержки реального сектора экономики. «Континент Сибирь» продолжает публиковать мнения депутатов и предпринимательского сообщества об эффективности и актуальности предложений. Свою точку зрения представил и заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ ФС по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксёненко (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ, Новосибирская область).

– В Госдуме состоялись два пленарных заседания, на них мы утверждали пакеты антисанкционных мер правительства РФ. Конечно, все они были утверждены, и наша фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ все инициативы правительства поддержала. Воздержались только по мерам, предложенным для строительной отрасли.

Вопросы вызвал пункт, касающийся публичных слушаний. Правительство предложило упростить процедуру согласования градостроительной документации. По словам заместителя министра строительства Светланы Ивановой, эти случаи будут исключительными и будут приниматься на уровне глав субъектов или регионального правительства, в том случае, когда непосредственно будет экстренная необходимость, при обязательно соблюдении всех действующих требования экологического, охранного, культурного законодательства.

По нашему мнению, эта мера легко может выйти из-под контроля. Посмотрите, как на моем округе в Советском районе Новосибирска жители очень щепетильно и резонансно относятся к каждому объекту жилого и коммерческого строительства. Сколько борются жители Нижней Ельцовки, протестуя против застройки и пытаясь сохранить природную зону. А представляете, если им объявить, что публичные слушания теперь можно не проводить. Пусть даже и временно и в исключительных случаях.

Насколько именно эта мера поможет нам избежать замороженных строек и обманутых дольщиков? Большие вопросы. На что действительно надо обратить внимание для нивелирования этих рисков, так на рынок стройматериалов. Мы в Госдуме по-прежнему не дождались ответа, с чем именно связан рост цен, к примеру, на песок.

Хотелось бы увидеть предложения минстроя РФ о базовой ставке по проектному финансированию. При текущей ставке 25% ни о каких новых проектах речи быть не может. Также нужно рассмотреть механизм поэтапного раскрытия эскроу счетов.

Мы должны дать четкий сигнал строительному рынку и своим избирателям, что даже в это сложное время у них есть возможность пользоваться инструментом льготной ипотеки. При такой ставке ЦБ и при нежелании банков одобрять кредиты по льготной семейной ипотеке мы на гране сказать ипотеке «до свидания».

Для понимания, перед министерством строительства РФ стоит четкая задача от президента – 120 миллионов квадратных метров в год и 5 миллионов семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия. Одно из предложений нашей фракции сделать упор на социальном жилье.

Что касается других антисанкционных мер в других сферах экономики, то мы все их поддержали. Но при этом у нас есть четкое понимание, что они не достаточны. Все же, насколько решительные действия мы принимаем сейчас во внешней политике, настолько зеркально решительными должны быть действия во внутренней. Наступило время экстраординарных решений, которые реально смогли бы остановить рост цен, помочь промышленности восстановить технологические цепочки, занять на российском рынке ниши, которые освободились после ухода иностранных компаний. А мы пока занимаемся «косметическим ремонтом».

Поэтому наша фракция СРПЗП внесла на рассмотрение в Госдуму и на отзыв правительства РФ ряд мер, которые мы считаем сейчас необходимыми. Среди них отмена налогового маневра. Сейчас вся налоговая система внутри страны нацелена на взимание налогов с промышленности, создающей добавленную стоимость внутри страны, и снижение налогов с продавцов сырья за рубеж. Предложение: снизить НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) внутри страны и повысить экспортные пошлины. Таким образом, нефть для переработки внутри страны будет значительно дешевле, и не надо будет возвращать отрицательные акцизы триллионами рублей. А сэкономленные на отрицательных акцизах средства можно направить на специнвестконтракты, пополнить Фонд развития промышленности, с помощью Фонда развивать отечественные, которые двинули бы вперед импортозамещение не на словах, а на деле.

Также мы считаем, что необходимо рассмотреть варианты снижения НДС для всей экономики до 15%.

Что касается предложений новосибирского отделения «Опоры России», то мы сейчас говорим о необходимости госрегулирования цен. Хотя бы по ряду категорий товаров. Но при этом следует понимать, что ограничительные меры должны идти вкупе с поддержкой государства производителям и сектору малого и среднего предпринимательства (МСП). Дисбалансом и перегибами мы можем разрушить эти настройки, у нас, можно сказать, только-только начала поднимать голову малый и средний бизнес.

Катком по многим из них прошелся ковид. И теперь мы говорим им, что вот перед вами новые возможности и освободившееся ниши на рынке, занимайте их, работайте, давайте новые рабочие места и налоги в бюджеты. Но чтобы МСП занять эти ниши в условиях нестабильного финансово-экономического положения, им нужна помощь. Помощь государства. И те меры, которые предлагает новосибирская «Опора России», ряд из них действительно своевременен и ничего крамольного или нереального в них нет. Особенно отмечу их предложение обеспечить обязательное присутствие в торговых сетях региональных производителей и упростить процедуру входа в торговые сети сельхозпроизводителям и фермерам. У меня на округе в районах в достаточном количестве различной продукции. Отличные сыры, к примеру, в Сузунском районе. Но ни в одном супермаркете Новосибирска мне они не встречались.

Лично у меня есть еще предложение, которое я буду транслировать в Госдуме – если не закрыть, то хотя бы отложить проект по маркировке продукции. В частности, молочной. Сейчас производителям приходится решать другие приоритетные задачи: выросла стоимость кредитов, невозможность прогнозировать себестоимость производства, при этом, имеющиеся обязательства перед торговыми сетями не позволяют быстро поднять цены без риска штрафов и так далее. И на этом фоне проект по продолжению маркировки отвлекает ресурсы и время. Такие обращения я получаю и полностью с ними согласен. Стоит, как минимум, отложить внедрение всех следующих этапов проекта, сделать предоставление кодов со стороны ЦРПТ бесплатным до конца текущего года.