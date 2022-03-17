Потепление до -1 градуса ожидается в Новосибирской области

В ближайшие дни в Новосибирской области установится теплая погода. Воздух прогреется до -1 градуса.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит -3…-8 градусов, в Новосибирске — -4…-6 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Ночью с 17 на 18 марта столбик термометра упадет до отметки -14…-19, местами до -24 градусов, днем воздух прогреется до -2…-7 градусов. Ветер сменит направление на север, его скорость составит 3-8 м/с.

В ночь 19 марта в Новосибирской области температура воздуха составит -11…-16, местами похолодание до -21 градуса, днем ожидается потепление до -1…-6 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс. Погода», 20 марта в Новосибирске дневная температура воздуха составит -2 градуса, ночью -5 градусов. 21 марта в городе столбик термометра поднимется до отметки 0 градусов.

Температура выше нуля прогнозируется в городе с 22 марта. Так, с 22 по 26 марта в Новосибирске температура днем составит +1 градус, ночью столбик термометра будет держаться на отметке -1…-3 градуса.