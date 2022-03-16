Государственный фонд развития промышленности создадут в Красноярском крае

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края обсудили создание Государственного фонда развития промышленности на заседании комитета по экономике и налоговой политике 16 марта. Новая структура будет участвовать в государственном финансировании проектов промпредприятий.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, обсуждение прошло в рамках рассмотрения изменений в региональный закон «О промышленной политике в Красноярском крае» — поправки согласованы, документ в первом чтении рассмотрят на сессии в четверг.

По словам председателя комитета по экономики и налоговой политике Заксобрания Красноярского края Егора Васильева, новая структура будет финансировать инвестиционные проекты под льготный процент совместно с аналогичным федеральным фондом.

Как отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев, региональный фонд будет представлять займы на реализацию инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности в размере от 20 до 50 млн руб. на срок до пяти лет. При этом 70% суммы будет поступать из федерального фонда.

Депутаты также предложили предусмотреть в региональном законе стимулирование предприятий, заключивших с правительством края специальный инвестиционный контракт на срок до 15-20 лет. По мнению парламентариев, им должны быть предоставлены такие меры, как региональные и федеральные налоговые льготы, ускоренная амортизация и право единственного поставщика. Такую поддержку планируется предоставить, в частности, индустриальными и промышленным технопаркам.

Председатель профильного комитета Егор Васильев в рамках заседания призвал правительство региона к тщательному отбору проектов для получения государственной помощи. Он также попросил представителей власти разработать и предоставить комитету перечень конкретных мер поддержки инвесторов и индустриальных парков.

Напомним, в Красноярском крае создаются штабы по стабилизации экономики.