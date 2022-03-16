Суд вынес приговор экс-директору новосибирского планетария

Суд вынес приговор бывшему директору новосибирского планетария Сергею Масликову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, однако экс-руководитель учреждения был освобожден от наказания.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора детско-юношеского центра «Планетарий» Сергея Масликова. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. Учитывая срок содержания Масликова под стражей до судебного разбирательства, суд освободил подсудимого от наказания в виде штрафа», — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска.

Уголовное дело в отношении руководителя учреждения было возбуждено в 2018 году по ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, Масликов сдавал в аренду дорогостоящее оборудование, принадлежащее подведомственной ему организации. Ущерб от десяти эпизодов правонарушения был оценен в 650 тыс. рублей. В рамках рассмотрения дела Сергей Масликов провел в следственном изоляторе два месяца.

В конце 2019 года суд вынес оправдательный приговор Масликову и признал за ним право на возмещение ущерба за необоснованное уголовное преследование, однако прокуратура отменила решение, после чего дело было возвращено в Октябрьский районный суд Новосибирска на новое рассмотрение.

Как сообщает пресс-служба суда, Сергей Масликов обвинялся в получении взятки в виде денег за незаконные действия в особо крупном (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а также по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В прениях сторон, которые состоялись 24 февраля текущего года, гособвинитель отказался от обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Действия Масликова по ч. 3 ст. 290 УК РФ были переквалифицированы по ч. 1 ст.285 УК РФ.