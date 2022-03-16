Как повлиял конфликт на Украине на отношение немцев к россиянам?

Сложно сказать, на ком еще не отразились события последних недель. В Германии, как и в России, цены резко взлетели вверх, стоимость дизеля и бензина достигла рекордных 2,5 евро за литр. Помимо экономической составляющей, обострилось ощущение «чужака» в другой стране, причем даже у тех, кто живет среди немцев уже более 15-20 лет.

Так дорого как сейчас, топливо в Германии, да и в Европе в целом, не стоило еще никогда. В конце февраля литр дизеля на немецких заправках обходился автомобилистам в 1,69 евро, спустя две недели — уже 2,32 евро, бензина — 2,26 евро. На юге страны цены достигли отметки в 2,5-2,6 евро. И по всей видимости, это только начало.

Стоимость топлива начала активно расти в 2021 году на фоне локдауна, в начале 2022 года она стала еще выше из-за повышения налога на CO², теперь же к этому добавился и конфликт на Украине. Немцы качают головой, тихо ругаются, но не бастуют. Как гласит известная немецкая поговорка: «Когда захочется затеять восстание, помни: на газон выходить строжайше запрещено!».

Связано ли это с ростом цен или с наступившей весной — но улицы резко заполонили колонны велосипедистов, спешащих на работу. Многие представители бизнеса уверены, что торговля с Россией полностью не остановится: «Россия зависит от экспорта нефти. С большой долей вероятности после событий на Украине контакты возобновятся», — считают они.

По информации немецких СМИ, в понедельник, 14 марта, правительство Германии объявило о подготовке пакета мер, направленных на помощь домохозяйствам. Пока его детали обсуждаются, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал граждан «подумать самостоятельно об энергоэффективности и экономии, к примеру, позаботиться о снижении расхода топлива автомобилистами и замене систем отопления в домах».

Вслед за топливом скачкообразными темпами начали дорожать продукты питания. Так, на выходных 12-13 марта с полок немецких супермаркетов смели практически всю пшеничную муку и подсолнечное масло. В каждой второй тележке была как минимум пара пачек муки и бутылка масла, покупку которого, кстати, ограничили четырьмя штуками в одни руки. Потребители опасаются резкого роста цен на данные товары, потому как основные импортеры пшеницы и подсолнечного масла в Евросоюз — Россия и Украина. Немцам рекомендуют переходить на рапсовое масло.

Одновременно целый ряд крупных ритейлеров в Германии отказался от продажи товаров российских производителей — Netto, Rewe, Penny, Lidl, Kaufland и Aldi. Впрочем, товары из России составляли лишь единичные позиции, поэтому на ассортименте супермаркетов это практически не отразилось. Некоторые, более мелкие торговые сети, вывесили демонстративные плакаты с надписью «Эти российские товары будут распроданы и никогда более нами не заказаны! Мы не намерены поддерживать российского поставщика!»

Чуть сложнее пришось сети Mix Markt, специализирующейся на восточно-европейских продуктах из России, Польши, Украины, Казахстана, Болгарии и Румынии. Порядка 180 точек данной торговой сети считаются в Германии «русскими» магазинами (всего в Европе — около 350 магазинов. — «КС»). Однако, по словам представителей сети, доля именно завозных продуктов невелика: так, «русские» пельмени и колбасы производятся в Нюрнберге, творог едет из Польши, сгущеное молоко — из Нидерландов, а большая часть сладостей изготавливается на Украине. Поэтому перебои в поставках могут быть только с кондитерскими изделиями.

Именно витрины одного из русских магазинов были разбиты в начале марта в немецком Оберхаузене. Такие случаи на данный момент единичны, но напряженное отношение к русским в Германии растет. За первую неделю марта ведомство по уголовным делам одной только земли Северный Рейн-Вестфалия зарегистрировало 49 правонарушений на почве разжигания межнациональной вражды: примерно в одной трети случаев жертвами стали русские, еще в восьми — украинцы.

По информации «Берлинской газеты» (Berliner Zeitung), в ночь на 11 марта в спортивном зале начальной школы имени Ломоносова в берлинском районе Марцан произошел пожар. Занятия в школе ведутся на русском и немецком языках. Делом занимается отдел полиции, специализирующийся на расследовании политически мотивированных преступлений.

Если подобные происшествия коснулись только отдельных городов и россиян, проживающих в Германии, то активные проверки банками легальности пребывания в стране — уже очень многих. С прошлой недели немецкие банки стали запрашивать у своих клиентов с российским гражданством документы, подтверждающие право на проживание в Германии. Если на счету такого клиента более 100 тыс. евро, счет блокируют и разрешают дальнейший доступ только после предоставления необходимых документов. Не является ли это нарушением прав? В Германии — нет, банки здесь являются частными организациями и вправе самостоятельно определять политику взаимоотношений с клиентами. Однако стоит отметить, что до 24 февраля таких проверок не было.

Все эти события происходят на фоне прибытия в страну очень большого числа украинских беженцев. Складывается ощущение, что Германия пребывает в шоке от их количества. В небольших городках, где лимит мест для размещения и так весьма ограничен, добавляются все новые и новые пункты приема беженцев. По данным МВД страны, на 14 марта 2022 года в Германию уже вьехало 147 тыс. беженцев из Украины. К сожалению, многие из них весьма недружелюбно настроены по отношению к уже проживающим в стране русским.

По информации общественной организации AWO, беженцам предоставляется оплачиваемое временное жилье, медицинское страхование, оказывается помощь в поиске работы, мест в детских садах и школах, выделяется денежное пособие в размере порядка 350 евро на человека. Аналогичная сумма выплачивается на каждого ребенка. За помощь немцы взялись очень ответственно и массово — отправляют в благотворительные фонды значительные суммы средств, кормят и одевают, многие берут украинские семьи к себе на временное подселение.

Русским же рассчитывать на такую толерантность со стороны европейцев в свете последних событий вряд ли стоит. Тем не менее, как подчеркивает канцлер ФРГ Олаф Шольц, «ответственность лежит полностью на президенте России, а не на российском народе, и уж тем более не на людях, имеющих русские корни и живущих в Германии».