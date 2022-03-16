Жилмассивы Калининского района Новосибирска получили скоростной домашний интернет

Скорость домашнего интернета увеличилась в Калининском районе. Сразу несколько крупных жилмассивов получили высокоскоростной домашний интернет МТС, который в 10 раз превышает стандартные скорости. Улучшения затронули жителей Снегирей, Родников, Юбилейного, а также жилого комплекса «Красный проспект» и поселка Северный.

«В Новосибирске растет спрос на оптимизацию расходов при использовании высокоскоростного интернета всеми членами семьи, и объединение нескольких цифровых сервисов в «пакеты» – самое удобное решение для этого, – рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Можно управлять всеми услугами с помощью единого лицевого счета и экономить, получая скидку на набор цифровых сервисов – домашнее ТВ, интернет и мобильную связь. Для того, чтобы жители многоэтажных жилмассивов и новостроек Калининского района пользовались всеми этими преимуществами, мы постоянно развиваем фиксированную сеть и делаем высокоскоростной домашний интернет доступным для жителей».

Благодаря модернизации сети фиксированной связи МТС скорости домашнего интернета до 1 Гбит/с стали доступны жителям Калининского района. Еще более 30 000 семей теперь могут с комфортом выходить в сеть сразу с большого количества устройств без потери качества и скорости загрузки контента, например, смотреть онлайн-видео высокого разрешения и вести прямые эфиры в хорошем качестве.

Также калининцы смогут экономить до 40 процентов месячного бюджета на услуги связи – если использовать домашний интернет, цифровое телевидение и мобильную связь от МТС, объединив все услуги в единый пакет.