Финансирование строительства служебного жилья в Новосибирской области увеличилось более чем вдвое

Новосибирская область участвует в выработке решений по поддержке жилищного строительства на федеральном уровне. В числе вводимых мер – увеличение финансирования возведения служебного жилья в сельской местности.

О возможных мерах поддержки бюджетного и жилищного строительства губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал на встрече с журналистами 16 марта.

«Одна из мер, которую я рассматриваю как меру поддержки именно жилищного строительства – мы сохраним, а возможно даже увеличим объёмы закупки и строительства жилья в интересах бюджета. Для справки могу сказать, что решение уже принято правительством региона, оно зафиксировано в госпрограмме», — сказал губернатор.

Андрей Травников напомнил, что в 2018 году в регионе стартовала программа строительства служебного жилья на селе. Тогда в её рамках планировались ежегодные траты в размерах не менее 150 млн руб. Как рассказал губернатор, в этом году на те же цели запланировано уже 330 млн руб., в случае необходимости эта сумма будет увеличена.

Кроме того, планируется увеличить расходы и на предоставление жилья детям-сиротам.

«Понятно, что придется индексировать, в том числе, стоимость квадратного метра, реагируя на рыночную ситуацию. Со стороны областного бюджета это и будет вложением в поддержку рынка жилищного строительства, поддержку наших застройщиков. Все остальные решения потребуются с федерального уровня», — отметил Андрей Травников.

Губернатор сообщил, что в отношении бюджетных строек правительство Российской Федерации наработало инструменты, которые позволяли региону пересматривать стоимость даже уже заключённых государственных и муниципальных контрактов, чтобы достроить объекты и поддержать региональных строителей.

«Одна из мер, которая уже анонсирована – сегодня мы можем отказаться от применения штрафных санкций, если по объективным причинам смещаются сроки, невозможно завезти импортные материалы на объект. Это хорошие меры поддержки для строителей, которые участвуют в бюджетных стройках», — сказал глава региона.

Андрей Травников также напомнил, что регион участвует в выработке решений в отношении жилищного строительства на федеральном уровне. В ближайшее время власти встретятся с руководителями строительных компаний, работающих в Новосибирской области. Участники встречи, в частности, обсудят, с какими инициативами следует выходить на федеральный уровень.

Напомним, в феврале новосибирские эксперты спрогнозировали рост цен на жильё.