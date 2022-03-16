В регионе Сибири сняли запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19

В Томской области сняли запрет на проведение массовых и публичных мероприятий. Ограничительная мера была введена в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

По данным пресс-центра администрации Томской области, губернатор Сергей Жвачкин снял запрет на проведение массовых и публичных мероприятий в регионе. Ограничение введено в Томской области с 7 марта. Как сообщал ранее глава региона, уровень заболеваемости COVID-19 в Томской области на тот момент был в два раза выше среднероссийского показателя.

«Сегодняшняя эпидситуация позволят нам снять запрет на проведение массовых и публичных мероприятий. При этом обращаю внимание, что все они должны проходить в строгом соответствии с законом», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он также сообщил, что в регионе пока не планируется отмена масочного режима.

«Масочный режим — это не прихоть санитарных врачей и не блажь контролеров, а здоровье людей. Задача власти — помочь людям его сохранить. Никакого популизма, когда речь идет о здоровье, быть не может», — сказал губернатор, отметив, что масочный режим сохраняется в общественном транспорте, магазинах и людных закрытых помещениях.

Напомним, с 16 марта в Красноярском крае отменили масочный режим. По данным пресс-службы правительства региона, использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь носит рекомендательный характер. Накануне власти Кемеровской области приняли решение об отмене масочного режима на территории региона.

Отмена ограничительной меры также возможна в Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников дал поручение подготовить необходимые документы — они будут рассмотрены 21 марта.