В Новосибирске на площадке возле киноконцертного комплекса «Победа» открылась выставка фотографий Донбасса и лозунгов в поддержку российской армии, ведущей сегодня военные действия на Украине.

Открытие уличной выставки «#CвоихНеБросаем» состоялось в Новосибирске 16 марта около кинотеатра «Победа». Экспонатами выставки стали фотографии городов Донбасса, пострадавших от военного конфликта с 2014 года, а также патриотические лозунги и символы. Так, на одном из выставочных стендов изображена буква Z, сложенная из георгиевской ленты, которую сегодня используют в качестве символа российской военной операции на Украине.

В открытии экспозиции «#СвоихНеБросаем» приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Организаторами уличной выставки стали министерство культуры, министерство региональной политики Новосибирской области и Исторический парк «Россия — моя история». За основу выставки взяты материалы РИА «Россия сегодня» и департамента информации ДНР.

В разосланном ранее пресс-релизе правительства Новосибирской области указывается, что выставка «#СвоихНеБросаем» проводится при содействии Российского военно-исторического общества и киноконцертного комплекса «Победа». Однако по сведениям «Континента Сибирь», «Победа» непричастна к организации мероприятия. Стенды установлены на муниципальной территории рядом с кинотеатром. Непосредственно инициатива проведения выставки принадлежит областному правительству, а исполнителем выступила мэрия Новосибирска.

Напомним, в октябре прошлого года вызвала широкий резонанс фотовыставка, посвященная падению Берлинской стены и устроенная там же на территории перед «Победой» немецким консульством. Тогда депутаты заксобрания Новосибирской области потребовали демонтировать экспозицию. Генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке прокомментировал ситуацию «Континенту Сибирь» и не согласился с обвинениями в том, что выставка «искажает историю».