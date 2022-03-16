Новосибирская сеть гипермаркетов «Колорлон» вышла в Москву

Новосибирская сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта «Колорлон» открыла первый магазин в Московской области. Как стало известно «Континенту Сибирь», в ближайшее время компания намерена запустить вторую точку в столице.

Основанная в Новосибирске компания «Колорлон» вышла в Московскую область, открыв там свой первый магазин. По данным 2ГИС он расположен вблизи города Котельники в юго-восточной части области в торговом центре «М5». Как сообщается в группе «Котельники 24/7» в социальной сети «ВКонтакте», открытие гипермаркета «Колорлон» состоялось 14 марта.

Вторая точка сети разместится на юго-западе Москвы в мебельном центре Family Room — в 2ГИС, сообщается, что строительный магазин скоро откроется. По данным сайта вакансий HeadHunter, компания «Колорлон» ищет сотрудников как для первого, так и для второго магазина. Отметим, что там же сообщается, что организация планирует открыть третий магазин на территории области.

«В настоящее время компания растет и развивается, открывая свои гипермаркеты в Москве и Московской области», — указано в описании к вакансиям.

Сайт одного из московских магазинов ведет к новосибирскому ООО Компания «Колорлон». Сообщается, что «Колорлон» был создан в 1995 году. Гипермаркеты сети находятся в Новосибирске и Бердске.

По данным Rusprofile, генеральным директором и учредителем (25% доли) организации является Вадим Зубков — он также указан учредителем ООО «Авиакомпания «Авиафлот» и ООО «Научно-Технологическая Инициатива», а также соучредителем ООО «Контекст», ООО «Тек.А.Тек», ООО «Геликоптер», ООО «ГСМ-Авиа».

Остальные учредители ООО Компания «Колорлон» — Валерий Малышев, Евгений Гетиков и Владимир Валяев (по 25%) — они числятся совладельцами некоторых из перечисленных выше организаций. Выручка компании «Колорлон» в 2020 году, по данным Rusprofile, составила 6,1 млрд рублей, прибыль — 16 млн рублей.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Новосибирске открылись первые магазины низких цен сети Hit Super Price, принадлежащие томскому холдингу «КДВ Групп», (сеть супермаркетов «Ярче!»).