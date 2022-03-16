Многим кажется, что Россия вступила на перепутье, где предстоит выбрать на десятилетия вперёд вектор развития или вектор деградации. «Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в голосовании.
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Подозреваемой во взяточничестве замначальника УФССП по Новосибирской области продлили арест
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Губернатор Новосибирской области ответил на вопрос, грозит ли региону дефолт
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Неизвестные взломали сайты арбитражных судов Сибири
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«Сейчас не время»: Андрей Травников призвал мэрию Новосибирска не сносить киоски
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Стала известна дата отмены в Новосибирске масочного режима
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Группа «ВИС» приступила к новому этапу строительства семи поликлиник в Новосибирске
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Власти ещё одного сибирского региона разрешили жителям снять маски
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В мэрии Новосибирска пока не идут навстречу малому бизнесу
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На IX Транссибирском арт-фестивале покажут фильм о его создателе
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«Сейчас главное – войти в посевную»: новосибирское Заксобрание готовит экстренное обращение в правительство РФ
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Новый терминал новосибирского «Толмачёво» будет достроен осенью вопреки санкциям
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Депутаты новосибирского Заксобрания обеспокоились расширением агрохолдинга «Горкунов»
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Оперштаб Новосибирской области держит на контроле состояние потребительского рынка
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Площадку под завод Nestle в Новосибирской области могут отдать российским инвесторам
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Власти Новосибирской области определили приоритеты в поддержке экономики региона
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Экс-сотрудница полиции получила 2 года условно за поджог автомобиля в Новосибирске
16:15
Обыски прошли у заказчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске
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Колумнист «Континента Сибирь»
Солист НОВАТ, почётный работник культуры Новосибирской области, обладатель театральной премии «Парадиз»
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь»
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