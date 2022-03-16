Как дальше развиваться России?

Континент Сибирь Портал
 
красная площадь

Многим кажется, что Россия вступила на перепутье, где предстоит выбрать  на десятилетия вперёд вектор развития или вектор деградации. «Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в голосовании.

Какой вариант дальнейшего самоопределения России вы считаете предпочтительным?

Результаты опроса

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Какой вариант дальнейшего самоопределения России вы считаете предпочтительным?

Результаты опроса

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