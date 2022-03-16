Международное рейтинговое агентство Fitch на этой неделе понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 20 субъектам РФ, в числе которых оказалась Новосибирская область. Понизило до уровня «С», то есть преддефолтного. Глава региона Андрей Травников прокомментировал влияние изменения рейтингов на экономику области.



Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что дефолт означает отказ от выполнения условий договора займа, то есть неоплата процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.

По словам Андрея Травников, дефолта в Новосибирской области, несмотря на снижение рейтинга, ждать не стоит.

«Могу сказать, что дефолт не прогнозируется. Наших бюджетных возможностей достаточно, чтобы исполнить все текущие обязательства, особенно социальные. Оптимизм для этого внушает то, что мы окончили 2021 год с профицитом для бюджета и остатком на счетах», – прокомментировал глава региона.

По словам губернатора, понижение рейтинга от международного агентства – это «больше больно, чем обидно». То есть престиж терять, конечно, не хочется, но на работу региона это мало влияет, поскольку средства для финансирования крупных проектов привлекаются из российских, а не международных источников.

В мэрии Новосибирска на момент подготовки новости не предоставили информацию по запросу «Континента Сибирь».

Напомним, что ранее Fitch неоднократно называл Новосибирскую область регионом с самым высоким рейтингом в России.

Следующий пересмотр рейтинга Новосибирской области в Fitch планируется на 10 июня.