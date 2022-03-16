Неизвестные взломали сайты арбитражных судов Сибири

Неизвестные взломали сайты арбитражных судов России. Хакерской атаке подверглись в том числе сайты судов некоторых регионов Сибири.

Сайты арбитражных судов регионов Сибири подверглись хакерской атаке. Так, в частности, как сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте, при попытке зайти на сайт арбитражного суда Новосибирской области, на экране появляются надписи политического и оскорбительного характера в связи с ситуацией в Украине.

В настоящее время информационные ресурсы арбитражных судов Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского края, Республик Алтай, Тыва, Хакасия недоступны. При этом работает сайт арбитражного суда Иркутской области. Отметим, картотека арбитражных дел доступна для просмотра.

Как сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости», сайты арбитражных судов находятся на единой московской платформе, в связи с чем хакерская атака затронула все страницы. Суды общей юрисдикции находятся на другой платформе.