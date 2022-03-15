Новый терминал новосибирского «Толмачёво» будет достроен осенью вопреки санкциям

Строительство первого этапа аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта «Толмачёво» завершится осенью 2022 года, несмотря на введённые в отношении России экономические санкции. Об этом заявили представители воздушной гавани на встрече с властями региона 15 марта.

Представители аэропорта «Толмачёво» заявили о продолжении строительства нового терминала на встрече новосибирских транспортников с министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолием Котсылевским во вторник, сообщает пресс-служба областного правительства. В компании сообщили, что работы будут завершены уже осенью, как и планировалось.

По словам представителей аэропорта, поставка оборудования для строительства терминала проходит без сбоев.

На этой же встрече представители авиакомпании S7 сообщили, что перевозчик перестраивается на увеличение числа рейсов в «дружественные» страны, которые готовы работать с Россией, а также полётов по территории РФ. Планируется также увеличить предложения по полётным программам.

В ближайшее время представители новосибирского транспортного бизнеса намерены предоставить предложения по поддержке отрасли в правительство региона. Встречи транспортников с властями планируется проводить на регулярной основе.

Строительство нового терминала новосибирского аэропорта «Толмачёво» ведётся в рамках комплексной реконструкции аэровокзального комплекса. В работы, которые планируется завершить в два этапа до 2025 года, также войдёт реконструкция обеих взлётно-посадочных полос. Площадь реконструированного объекта составит 100 тыс. кв. м.

Напомним, ранее руководитель компании по развитию аэропортов «Новапорт» сообщал о необходимости скорректировать проектно-сметную документацию строящихся терминалов и аэровокзалов, в том числе в сибирских регионах, в связи с подорожанием оборудования.