Власти Новосибирской области определили приоритеты в поддержке экономики региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив обсудили меры поддержки экономики на заседании президиума областного Совета муниципальных образований. Глава региона выделил четыре приоритетных направления работы в сложившихся условиях.

На заседании Андрей Травников обратился к главам муниципалитетов с призывом всесторонне поддержать руководство Российской Федерации в нынешней ситуации, когда страна находится под жестокими санкциями со стороны стран Запада и их союзников. Он отметил, что в непростых условиях поддержку России всегда обеспечивали регионы.

«Мы – не идеалисты, а потому понимаем, что беспрецедентные санкции негативно повлияют на нашу с вами жизнь. Задача – преодолеть их с минимальными последствиями и максимально быстро вернуться к нашим планам по развитию. У Новосибирской области после того, как мы всё это переживём, появятся дополнительные возможности, потому что однозначно экономический крен с Запада перейдёт на восточное направление. Основными нашими партнёрами будут страны Центральной и Средней Азии, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, и благодаря географическому положению у Новосибирской области появляются новые возможности развития», — отметил губернатор.

В качестве тактических решений сложившихся экономических проблем Андрей Травников назвал четыре направления деятельности. Это стабилизация цен на потребительском рынке и на рынке стройматериалов, обеспечение посевной кампании 2022 года техникой, минеральными удобрениями и всем необходимым, а также выполнение плана посевной в полном объёме, обеспечение работы предприятий – как системообразующих, так и попавших под удар западных решений, работа с экспортёрами и крупными промышленными предприятиями, зависящими от импортных комплектующих, и тактическая работа с бюджетными инвестициями и частными крупными инвестпроектами.

Губернатор отметил, что регион уже сумел сбить спекулятивные попытки задрать цены на потребительские товары.

«Очевидно, что в сложившейся ситуации пострадают бюджеты всех уровней – от федерального до муниципального. В этой ситуации нам потребуется бюджетный манёвр. Задача – по максимуму завершить то, что уже сегодня в заделе, а то, что пока не начато, не отторговано – пока поставить на паузу, как это было в пандемийном 2020-м году. Мы заморозили расходование лимитов. Паниковать в сегодняшней ситуации нельзя – это будет вода на мельницу наших врагов. Мы должны обеспечить уверенность нашей страны через уверенность жителей Новосибирской области», – подчеркнул Андрей Травников.

По словам Андрея Шимкива, любой кризис – это новые возможности, однако в сложившейся ситуации необходимо усилить бдительность.

«Во времена таких кризисов всегда активизируются мошенники, жулики – это закон. Поэтому надо всем держать ухо востро. Будет трудно, но мы это пройдём. Прошу всех объединиться вокруг губернатора и работать вместе и дружно», — сказал он.

Напомним, что по решению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в регионе создан оперативный штаб по обеспечению по обеспечению устойчивости экономики. В рамках деятельности штаба осуществляется выработка региональных мер поддержки отдельных предприятий и отраслей экономики, проводится оценка федеральных мер поддержки для максимального их использования в регионе. Для решения этих задач руководителями органов исполнительной власти – членами оперативного штаба проводятся встречи с представителями отраслевых предприятий региона.