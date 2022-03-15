Обыски прошли у заказчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Правоохранительные органы провели следственные действия в муниципальном предприятии Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР») и компании «СпецТрансСтрой».

Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в офисе ООО «СпецТрансСтрой». Как сообщили «Континенту Сибирь» в компании, правоохранители запросили в организации документы в рамках проверки деятельности муниципального предприятия Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры».

«ООО «СпецТрансСтрой» работает в штатном режиме. В рамках проверки деятельности МП «Метро МиР» правоохранительными органами были запрошены документы у ООО «СпецТрансСтрой». Документы переданы в правоохранительные органы», — сообщили «Континенту Сибирь» в компании.

«Континент Сибирь» обратился в МП «Метро МиР», где изданию сообщили о том, что накануне в офисе предприятия были проведены обыски. Причины следственных действий корреспонденту «Континента Сибирь» сообщить отказались. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области изданию сообщили, что информация уточняется.

Отметим, компания «СпецТрансСтрой» является подрядчиком контракта по строительству станции метро «Спортивная» в Новосибирске, когда МП «Метро МиР» — заказчиком.

По данным Rusprofile, директором МП «Метро Мир» является Александр Мысик. Предприятие заключило два контракта с ООО «СпецТрансСтрой» — один из них связан со строительством станции метро «Спортивная». При этом в документах на сайте госзакупок сообщается, что организация также заключала с компанией контракты по возведению станции на основании соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика.

Генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» — Сергей Арапов. В Rusprofile сообщается, что компания заключила семь контрактов с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Среди них — строительство трамвайного пути от трамвайного кольца на ул. Волочаевская до автовокзала и реконструкция автодороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене.