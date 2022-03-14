Экс-глава «Горно-Алтайавтодора» предстанет перед судом за хищение дорожных средств

В Республике Алтай правоохранители завершили расследование уголовного дела бывшего начальника казенного учреждения «Горно-Алтайавтодор». Его обвиняют в мошенничестве и растрате бюджетных средств, выделенных на строительство дорог.

В Республике Алтай следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор» Николая Нечаева, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Республике Алтай, в 2010-2011 годы фигурант дела в соучастии с должностными лицами регионального министерства имущественных отношений похитил имущество трех юридических лиц, контрольный пакет акций, принадлежащий республике. Речь идет об акциях ОАО «Усть-Коксинское ДРСП», ОАО «Чойское РСУ» и ОАО «Турочаское ДРСУ» — их Нечаев обратил в свою пользу, а также в пользу родственников и близких лиц путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров. Ущерб бюджету республики составил около 82 млн рублей.

«Похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе путем реорганизации указанных юридических лиц, став в 2020 году единоличным собственником и учредителем этих организаций», — указано в сообщении.

Кроме того, в 2016-2017 годах обвиняемый для снижения затрат аффилированной коммерческой организации, являющейся подрядчиком контракта по ремонту дорог, дал указание техническому директору компании использовать при выполнении работ более дешевые материалы и в меньшем объеме, чем было предусмотрено заданием. Ущерб бюджету был причинен на сумму свыше 18 млн рублей.

Еще один преступный эпизод был совершен в 2019 году. Обвиняемый заключил госконтракт по содержанию автодорог регионального значения с коммерческой организацией, руководителем которой являлось близкое ему лицо. Сообщается, что работы были выполнены ненадлежащим образом, однако фигурант дела поручил принять работы и занизить размер штрафа для подрядчика с 15% до 3,5% от стоимости контракта. Его действия причинили бюджету республики ущерб на сумму более 1,7 млн рублей.

«Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемых ему преступных деяний, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — указано в сообщении. Уточняется, что на имущество обвиняемого наложен арест на суммы свыше 100 млн рублей.

Напомним, в конце февраля суд освободил из-под стражи бывшего руководителя Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова, проходящего по делу о взятках.