Дело обвиняемого во взяточничестве директора муниципального предприятия Новосибирска возвращено прокурору

Суд в Новосибирске принял решение о возвращении прокурору уголовного дела руководителя МКУ «Калининское» Сергея Кулешова. По данным следствия, чиновник за взятку принял невыполненные подрядчиками работы по муниципальным контрактам.

Калининский районный суд Новосибирска вернул прокурору уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения (МКУ) Новосибирска «Калининское» Сергея Кулешова. Дело возвращено в соответствии с пунктами 1 и 6 ч. 1 статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения.

По информации суда, Сергей Кулешов обвиняется о том, что, являясь директором учреждения, за покровительство и попустительство по службе, а также совершение действий в пользу определенных лиц получил взятку на общую сумму не менее 189,2 тыс. рублей от нескольких компаний, заключив контракты на оказание услуг по уборке снега в городе.

«В результате ненадлежащего исполнения директором МКУ г. Новосибирска «Калининское» Кулешовым С.Н. своих должностных обязанностей, выразившиеся в том, что, достоверно зная, что фактически исполнителями условия заключенных муниципальных контрактов в части хранения снежных масс не выполнена, осуществил приемку выполненных исполнителями работ, тем самым обеспечил последующую оплату работ по заключенным муниципальным контрактам из средств бюджета муниципального образования», — сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, бюджету Новосибирска был причинен крупный ущерб на сумму свыше 2,1 млн рублей. Кроме того, нарушены права и законные интересы граждан и охраняемые законом интересы общества и государства в области охраны окружающей среды.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере; использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы)

Напомним, ранее в Новосибирске состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении экс-директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства» Константина Головина. Его подозревают в мошенничестве и получении взяток.