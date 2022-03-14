Предварительное голосование за кандидата от ЕР по округу №8 на довыборах в Заксобрание Новосибирской области завершилось 13 марта. Большинство голосов люди, проживающие на округе, отдали бывшему министру труда и соцразвития региона.

Праймериз «Единой России» по определению кандидатуры для последующего выдвижения на довыборы в Заксобрание Новосибирской области по округу №8 проходил с 11 по 13 марта. В предварительном голосовании участвовали три кандидата: бывший министр труда и соцразвития, главный врач городской клинической больницы Новосибирска №34 Ярослав Фролов, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Дзержинском районе Новосибирска Владимир Ширяев и руководитель новосибирского регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Василий Носков. Праймериз проходил по открытому типу, в нем могли участвовать не только члены ЕР, но и другие граждане, прописанные на округе. Большинство голосов по итогам набрал Ярослав Фролов.

«Ярослав Фролов получил серьезную поддержку однопартийцев, – прокомментировал итоги праймериз на партийном сайте секретарь новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Андрей Травников. – Это не удивительно. Ярослав Александрович имеет как большой управленческий опыт, так и активно участвует в партийной жизни».

Место в Заксобрании от округа №8 (Каргатский, Убинский, Доволенский районы и частично – Чулымский и Кочковский районы) оказалось вакантным после того, как председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального парламента, заместитель секретаря регионального отделения ЕР и председатель совета директоров ЗАО «Коченёвская птицефабрика» Александр Морозов 3 июня был задержан по подозрению в мошенничестве.

4 июня Центральный суд Новосибирска избрал Морозову меру пресечения в виде запрета на ряд действий. В их числе – приближение к зданиям «Коченёвской птицефабрики», «Коченёвского мясокомбината» и СК «Опора» ближе, чем на 250 метров. В конце июня 2021 года Александр Морозов сложил с себя полномочия депутата.